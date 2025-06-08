Поліція знову впіймала напідпитку учасника резонансної ДТП у Дніпрі: реакція соцмереж (фото)

В пабліках Дніпра повідомляється, що неповнолітній водій Арсеній Бессонов, якого підозрюють в причетності до ДТП у грудні 2024 року, знову впіймали за кермом напідпитку. В соцмережах користувачі висловили обурення бездіяльністю правоохоронців та очільника МВС Ігоря Клименка.

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Про випадок затримання нетверезого водія пишуть в місцевих пабліках.

Повідомляється, що неповнолітнього підозрюваного в резонансній ДТП у грудні 2024 року знову зупинили в центрі міста без водійських прав. За повідомленням очевидців, Безсонов намагався втекти, але його "швидко наздогнали і повернули на місце".

Учасника резонансного ДТП знову впіймали за кермом нетверезим (скриншот з dnepr_operativ/Telegram) Патрульна поліція підтвердила факт затримання підозрюваного (скриншот з dnepr_operativ/Telegram)

"Очевидці стверджують, що Арсеній і ригав, і падав, і ламав комедію, але від проходження тестів на стан спʼяніння відмовився", — йдеться у повідомленні дніпровських пабліків.

Наразі також невідомо, чи були на нього складені адміністративні протоколи. Також місцеві Telegram-канали цікавляться тим, як підозрюваний у трагедії перебуває на волі та як сів за кермо автомобіля.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у кількох кримінальних справах "знову зацікавив поліцію". Там з посиланням на інспектора пресслужби патрульної поліції Павла Карманова повідомили, що в неповнолітнього водія не було посвідчення, на нього склали адмінпротокол за порушення ПДР і керування транспортом без документів.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин. Затриманий здав аналізи для перевірки на алкогольне та наркотичне сп’яніння. Результат очікується протягом 10 діб", – повідомив інспектор патрульної служби.

Реакція соцмереж

Українці в соцмережах обурилися тим, що підозрюваний у резонансному ДТП знову перебував за кермом у стані сп'яніння та водив машину без документів. Вони вважають, що відповідальність за це лежить на правоохоронцях та главі МВС Ігорю Клименку.

Найбільше користувачі підтримали наступні дописи в соцмережах:

"Памʼятаєте тіпа в Дніпрі, який на БМВ вбив дитину (звісно, звісно, він же був пасажиром)? Ну короче, ясна справа — він відмазаний катається по місту і далі";

"Виродок уникнув покарання за вбивство дитини, і звісно ж йому в цьому допомогли. Невже немає кому притягнути їх до відповідальності?";

"Поки він не здохне, буде кататись";

"Цього покидька та всіх, хто причетний до махінацій в цій справі, треба покарати".

Також на подію у Дніпрі відреагував відомий блогер Ігор Лаченков. Він вказує, що Бессонов "збив на смерть 10 річну, повісили все на його кента л*ха, і його знов зупиняє поліція через порушення".

"Тупо аху**ша мр**ь, таких, мабуть, треба по-іншому виховувати. 10-річна дитина могла жити, її не вбила р*сня, а буха ах**вша малолетка за кермом. Пів року проходить, і цю з**упу знов зупиняють пʼяну з порушеннями", — розгнівано пише блогер у своєму дописі в X.

Раніше стало відомо, що причетного до ДТП у Дніпрі 17-річного водія вже ловили без прав. Раніше Бессонов уже фігурував в іншій ДТП — він збив людей на пішохідному переході та втік, але справу кваліфікували як адмінпорушення.

Згодом повідомлялося, що фігурант ДТП у Дніпрі досі їздить за кермом. Telegram-канали постять відео, на якому нібито підозрюваний 17-річний учасник смертельного ДТП у Дніпрі знову їздить містом.