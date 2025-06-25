Скандал із весіллям у паризькому Діснейленді: у ЗМІ дізналися деталі про "нареченого" 9-річної українки

"Одружитися" з 9-річною дівчинкою у паризькому Діснейленді мав 39-річний громадянин Великої Британії, який перебуває у розшуку на батьківщині за злочини, скоєні щодо неповнолітніх. Чоловік заявив, що йому нібито заплатили 12 000 євро за "роль", і що він лише в останню хвилину зрозумів, що його "наречена" — дитина.

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Його ім'я вказане у британському реєстрі осіб, що скоїли домагання щодо неповнолітніх осіб. Чоловіка розшукували на національному рівні судові органи країни за невиконання зобов’язань, що випливають із зазначеної реєстрації, повідомило видання BBC 24 червня.

"Його заарештували, коли в суботу вранці на світанку поліцію викликав до парку розваг "гість", який сказав, що чоловік найняв його зіграти батька нареченої", — йдеться у повідомленні.

У попередніх висновках прокурора зазначається, що "нареченого" професійно загримували, через що його обличчя мало зовсім інший вигляд.

Наразі 39-річний фігурант скандалу перебуває під вартою. Йому висунули звинувачення у шахрайстві, зловживанні довірою, "узурпації влади" та відмиванні грошей. Інших затриманих — мати дитини, 41-річну українку, та двох громадян Латвії віком 55 і 24 роки, — випустили з-під варти. Латвієць проходить наразі як свідок у справі.

Сам паризький Діснейленд, як свідчить заява прокурора, "був обдурений".

Скандал із весіллям у паризькому Діснейленді: як це було

Скандал прогримів 22 червня, коли співробітники Діснейленду виявили, що "нареченою" дорослого британця є дитина — 9-річна українка. Фігурант намагався взяти в оренду паризький Діснейленд на весь день, повідомило видання Le Parisien.

Він запросив на весілля близько сотні гостей. Попередньо зазначалося, що подія могла бути "постановою", про яку нібито ані гості, ані працівники не здогадувалися.

Нагадаємо, 24 червня співачка Слава Камінська поширила фотографію, де вона разом із експрезидентом України Віктором Януковичем.

Також 24 червня видання Hyperallegic розповіло, що відвідувач галереї у Флоренції пошкодив портрет XVII століття, коли робив фотографію.