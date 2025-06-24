Селфі зі скандалом: турист в Італії порвав старовинну картину під час створення фото

Щоліта Італія стикається з новими інцидентами, коли туристи ненавмисно нищать культурні пам’ятки та витвори мистецтва. Цього разу, 21 червня, відвідувач галереї Уффіці у Флоренції пошкодив портрет XVII століття, спробувавши повторити позу персонажа з картини для фото.

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На записах камер спостереження видно, як чоловік стоїть впритул до полотна художника Антона Доменіко Габбʼяні, яке зображує тосканського принца Фердинандо де Медічі (1695–1700 роки). Під час спроби відтворити положення руки принца, турист втратив рівновагу, впав назад і зачепив нижню частину картини, утворивши розрив полотна, пише арт-видання Hyperallegic.

Пошкоджений твір уже вилучено з експозиції "Флоренція та Європа: мистецтво XVIII століття" для реставрації. На сайті галереї вказано, що виставка буде зачинена до 2 липня, однак повернення картини після ремонту планується найближчим часом. Особу туриста встановили, його справу передано до судових органів.

Пошкоджену картину уже вилучили з експозиції Фото: скриншот з відео dailymail.co.uk

У галереї утрималися від детальних коментарів, однак директор музею та куратор виставки Сімоне Верде зазначив у публічній заяві, що "проблема відвідувачів, які приходять у музеї лише заради селфі чи мемів для соцмереж — масова".

"Ми впровадимо чіткі обмеження, аби припинити поведінку, яка не відповідає духу музейних інституцій та повазі до культурної спадщини", — додав він.

Нагадаємо, цей інцидент стався через кілька місяців після подібного випадку у Вероні, де відвідувачі зруйнували арт-об’єкт — крісло, інкрустоване кристалами Swarovski. Один з них вдавав, ніби сідає, але не втримав рівновагу й зламав конструкцію.

Раніше повідомлялося, що німецький турист зламав статую Нептуна у Флоренції. Тоді німцеві загрожував величезний штраф за завдання шкоди об'єкту мистецтва національного значення.