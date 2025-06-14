Турист зламав дорогоцінне "крісло ван Гога" на виставці: експонат коштує мільйони (відео)

В італійському місті Верона один з туристів зламав експонат виставки в музеї Palazzo Maffei Casa Museo, йдеться у повідомленні закладу. Так зване "крісло ван Гога", яке створив відомий італійський митець Ніколо Болла, прикрашене сотнями кристалів від Swarowski, а його орієнтована вартість на аукціоні може перевищувати десятки тисяч євро.

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В італійському місті Верона у музеї Palazzo Maffei Casa Museo двоє туристів знімали відео виставки, коли один з них вирішив сісти на стілець. Чоловік зламав його, а потім поспішно покинув локацію зі своєю компаньйонкою, які не знали, що зламали дорогоцінне "крісло ван Гога", яке оздоблене кількома сотнями одиниць каміння марки Swaroski, повідомляє NDTV.

У музеї кажуть, що цей інцидент стався 12 червня. Тоді чоловік та жінка прийшли на виставку та знімали експозицію, однак за мить невідомий вирішив сісти на стілець, який нібито поруч був приставлений до стіни. Про те, що цей "стілець" є частиною виставки, чоловік не знав, і сів та зламав його, а потім — поспішно покинув експозицію зі своєю компаньйонкою.

Згодом на офіційній сторінці музею було оприлюднене відео з цим інцидентом. Там повідомили, що невідомі зламали так зване "крісло ван Гога" — експонат, створений італійський майстром Ніколлою Боллою, в якому було додано сотні коштовного каміння від всесвітньо відомого бренду Swarowski, вартість якого коливається від 50 до 100 тис. євро (від 2,5 млн до 4,8 млн грн).

"Кошмар кожного музею став реальністю, навіть у Palazzo Maffei. Безвідповідальний жест завдав серйозної шкоди кріслу "Ван Гог" авторства Ніколло Болли, що є дуже делікатною роботою, [адже експонат] повністю покритій сотнями кристалів Swarovski. Ми ділимося цими кадрами не лише заради репортажу, а й щоб розпочати справжню кампанію з підвищення обізнаності про цінність мистецтва та повагу, якої воно заслуговує", — заявили в музеї.

Згодом музей повідомив, що попри пошкодження, завдані невідомим відвідувачем, експонат вдалося відновити. Наразі представники мистецького центру звернулися до поліції за фактом інциденту.

Реакція соцмереж

Користувачі Інтернету дуже жорстко розкритикували чоловіка за знищення експонату та таке ставлення до творів мистецтва. Найбільше юзери підтримали наступні репліки дописувачів:

"Вони просто втекли. Немає слів";

"Стільки невігластва, це неприйнятно! Дурні люди".

"Занадто багато людей приходять до музеїв лише для того, щоб опублікувати щось у соціальних мережах, а не тому, що вони справді цікавляться мистецтвом, що пояснює невігластво та повну відсутність поваги до місць та творів".

"Сподіваюся, що вони виплатять за завдану шкоду та реставрацію. А також, що їх довічно не пустять в жоден музей Італії";

"Маю надію, що поліція знайде цих "візитерів" та притягне до відповідальності за вчинене. Інакше знайдуться інші, які щось схоже вчинять".

Раніше повідомлялося, що німецький турист зламав статую Нептуна у Флоренції. Тоді німцеві загрожував величезний штраф за завдання шкоди об'єкту мистецтва національного значення.

Згодом стало відомо, як невідомий зламав частину Теракової армії. 30-річний чоловік перестрибнув через огорожі та захисну сітку в музеї Теракотової армії, почав штовхати і бити статуї, і зламав три з них.