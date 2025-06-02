Розбив вщент: турист стрибнув на воїнів знаменитої Теракотової армії (відео)

30-річний чоловік перестрибнув через огорожі та захисну сітку в музеї Теракотової армії в місті Сіань, Китай, а потім почав штовхати і бити статуї, яким понад 2000 років. Три скульптури було розбито.

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Про це пише China Daily.

Чоловік стрибнув у яму з теракотовими воїнами

Охорона музею швидко втрутилася і затримала зловмисника. Наразі відомо тільки ім'я вандала — Сунь. Зазначається, що він страждає на психічне захворювання.

Яма, в якій експонується Теракотова армія, і в яку він стрибнув, має глибину майже 6 метрів. Тож він дивом нічого собі не зламав.

Незважаючи на разючий інцидент, співробітник музею повідомив, що експозиція залишається відкритою для публіки у звичному режимі, а посадовці оперативно працюють над оцінкою та усуненням збитків.

Теракотова армія — це колекція, що захоплює дух, із понад 8000 солдатів у натуральну величину, створених 2000 років тому для охорони гробниці першого імператора Китаю Цинь Шихуанді. Вона вважається одним із найбільших археологічних скарбів країни.

Теракотова армія має статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1987 року і щороку приваблює мільйони відвідувачів.

Теракотова армія часто приваблює вандалів

І деякі з них намагаються роздивитися теракотових воїнів ближче. Так, у лютому 2025 року турист-чоловік раптово перестрибнув через огорожу і стрибнув прямо в яму.

Минулого року жінка увірвалася в яму з дитиною на руках.

А 2006 року один німецький хлопець одягнув саморобний "теракотовий костюм", переліз через перила і стрибнув у яму. Він лежав нерухомо, поки його випадково не викрили, виявивши, що очі "статуї" рухаються. Поліція теж не одразу його знайшла серед теракотових воїнів. Але й тоді німець продовжував відігравати роль статуї: мовчати і не рухатися. Тож поліції довелося його забрати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що гробниця Цинь Шихуанді приховує в собі не тільки глиняних воїнів, а й набагато небезпечніші секрети: річки ртуті. У стародавніх текстах йшлося, що ртуттю імітували річки в гробниці. З імператором, за легендою, могли поховати сотні людей, зокрема слуг, чиновників і юних дівчат, які мали супроводжувати його в потойбічному світі.

Минулого року археологи виявили нові статуї теракотових воїнів у мавзолеї Цинь Шихуанді. На думку вчених, одна зі статуй представляє високопоставленого воєначальника, що дає змогу по-новому поглянути на військову ієрархію династії Цинь.