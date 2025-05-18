Ртуть у підземному світі: Теракотова армія імператора Китаю, які секрети вона приховує (фото)

Підземний похоронний комплекс китайського імператора Цинь Шихуанді є найбільшим мавзолеєм, який був побудований для однієї людини. Він розташований під високим курганом. Іноді Теракотову армію, яку було виявлено в цьому комплексі, називають восьмим чудом світу, хоча це неофіційне прізвисько. Понад 8000 тисяч статуй воїнів є однією з найбільш вражаючих пам'яток стародавнього світу.

Related video

Про це пише IFLScience.

Будівництво похоронного комплексу, створеного для імператора Китаю Цинь Шихуанді, який об'єднав країну 221 року до н.е., було завершено приблизно 208 року до н.е. Це найбільше місце поховання у світі має площу 56 квадратних кілометрів, і розміщене воно поруч із містом Сіань.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Саме в цьому комплексі було виявлено знамениту Теракотову армію, що складається з більш ніж 8000 статуй воїнів. Жодних історичних записів про цю армію не було, і про те, що вона існує, вдалося дізнатися завдяки випадковій знахідці глиняних фрагментів під час будівництва артезіанської свердловини 1974 року.

Археологи вважають, що Теракотову армію було створено для того, щоб супроводжувати імператора в потойбічному житті і для того, щоб символізувати його могутність. Армія складається з тисяч теракотових (обпалена глина) фігур воїнів, які стоять у строю і озброєні бронзовою зброєю. Незважаючи на свій вік, воїни перебувають у гарному стані. Кожна фігура воїна має унікальні риси обличчя, зачіску та деталі одягу. Немає двох абсолютно однакових воїнів. Фігури включають піхотинців, лучників кавалеристів і офіцерів.

Археологи вважають, що Теракотову армію було створено для того, щоб супроводжувати імператора в загробному житті Фото: IFLS

Кожна статуя в середньому має зріст 1,8 метра, що робить їх вищими за середній зріст жителів Китаю 2200 років тому. За словами археологів, колись статуї були розфарбовані, але вони втратили свій колір через вплив повітря під час розкопок.

Вважається, що ці воїни є одним з найбільш ранніх відомих прикладів масового виробництва. У створенні армії, як вважають вчені, брала участь величезна кількість ремісників і робітників, можливо, сотні тисяч людей, які також будували похоронний комплекс. Голови, руки та інші частини тіл воїнів виготовляли окремо з глини, потім збирали, деталізували вручну й обпалювали в печах.

Вважається, що ці воїни є одним із найбільш ранніх відомих прикладів масового виробництва Фото: Wikipedia

Крім воїнів Теракотова армія складається з глиняних понад 130 колісниць і 600 коней. Також археологи виявили статуї чиновників, акробатів, музикантів та інших придворних, що вказує на створення цілого підземного світу для імператора.

Історики вважають, що всі ці фігури були створені для того, щоб служити імператору Цинь Шихуанді в загробному світі. Цинь Шихуанді, який об'єднав Китай, ввів єдину валюту і створив стандартизовану систему письма, також був одержимий пошуками вічного життя. Він консультувався з алхіміками і пив еліксири, що містять ртуть, що могло призвести до його смерті.

Через п'ятдесят років після відкриття похоронного комплексу археологи тільки почали розкривати секрети мавзолею Цинь Шихуанді. Варто сказати, що саму гробницю імператора, розташовану під курганом, досі не розкрито. Хоча є побоювання, що гробниця може містити міни-пастки і токсичний рівень ртуті, головною причиною є побоювання, що розкопки гробниці можуть завдати їй серйозної шкоди. Ртуть, згідно з китайськими історичними джерелами, використовували в місці поховання імператора для відтворення знаменитих річок Китаю.

1987 року Теракотову армію і весь мавзолей Цинь Шихуанді занесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розкопки на території похоронного комплексу тривають і зараз.

Як уже писав Фокус, минулого року археологи виявили нові статуї теракотових воїнів у мавзолеї Цинь Шихуанді. На думку вчених, одна зі статуй представляє високопоставленого воєначальника, що дає змогу по-новому поглянути на військову ієрархію династії Цинь.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли місце ритуальних вбивств стародавніх майя. Виявлена в 1990-х роках, моторошна підземна печера залишалася практично невивченою, поки недавні дослідження не пролили світло на її похмуре минуле.