Ртуть в подземном мире: Терракотовая армия императора Китая, какие секреты она скрывает (фото)

Подземный погребальный комплекс китайского императора Цинь Шихуанди является крупнейшим мавзолеем, который был построен для одного человека. Он расположен под высоким курганом. Иногда Терракотовую армию, которая была обнаружена в этом комплексе называют восьмым чудом света, хотя это неофициальное прозвище. Более 8000 тысяч статуй воинов являются одним из самых впечатляющих памятников древнего мира.

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Об этом пишет IFLScience.

Строительство погребального комплекса, созданного для императора Китая Цинь Шихуанди, который объединил страну в 221 году до н.э., было завершено примерно в 208 году до н.э. Это крупнейшее место захоронения в мире имеет площадь 56 квадратных километров и находится оно рядом с городом Сиань.

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Именно в этом комплексе была обнаружена знаменитая Терракотовая армия, состоящая из более чем 8000 статуй воинов. Никаких исторических записей об этой армии не было и о том, что она существует удалось узнать благодаря случайной находке глиняных фрагментов при строительстве артезианской скважины в 1974 году.

Археологи считают, что Терракотовая армия была создана для того, чтобы сопровождать императора в загробной жизни и для того, чтобы символизировать его могущество. Армия состоит из тысяч терракотовых (обожженная глина) фигур воинов, стоящих в строю и вооруженных бронзовым оружием. Несмотря на свой возраст, воины находятся в хорошем состоянии. Каждая фигура воина имеет уникальные черты лица, прическу и детали одежды. Нет двух абсолютно одинаковых воинов. Фигуры включают пехотинцев, лучников кавалеристов и офицеров.

Археологи считают, что Терракотовая армия была создана для того, чтобы сопровождать императора в загробной жизни Фото: IFLS

Каждая статуя в среднем имеет рост 1,8 метра, что делает их выше среднего роста жителей Китая 2200 лет назад. По словам археологов, когда-то статуи были раскрашены, но они потеряли свой цвет из-за воздействия воздуха при раскопках.

Считается, что эти воины являются одним из самых ранних известных примеров массового производства. В создании армии, как считают ученые, участвовало огромное количество ремесленников и рабочих, возможно, сотни тысяч человек, которые также строили погребальный комплекс. Головы, руки и другие части тел воинов изготавливались отдельно из глины, затем собирались, детализировались вручную и обжигались в печах.

Считается, что эти воины являются одним из самых ранних известных примеров массового производства Фото: Wikipedia

Кроме воинов Терракотовая армия состоит из глиняных более 130 колесниц и 600 лошадей. Также археологи обнаружили статуи чиновников, акробатов, музыкантов и других придворных, что указывает на создание целого подземного мира для императора.

Историки считают, что все эти фигуры были созданы для того, чтобы служить императору Цинь Шихуанди в загробном мире. Цинь Шихуанди, который объединил Китай, ввел единую валюту и создал стандартизированную систему письма, также был одержим поисками вечной жизни. Он консультировался с алхимиками и пил эликсиры, содержащие ртуть, что могло привести к его смерти.

Спустя пятьдесят лет после открытия погребального комплекса археологи только начали раскрывать секреты мавзолея Цинь Шихуанди. Стоит сказать, что сама гробница императора, расположенная под курганом, до сих пор не вскрыта. Хотя есть опасения, что гробница может содержать мины-ловушки и токсичный уровень ртути, главной причиной является опасение, что раскопки гробницы могут нанести ей серьезный ущерб. Ртуть, согласно китайским историческим источникам, использовали в месте захоронения императора для воссоздания знаменитых рек Китая.

В 1987 году Терракотовая армия и весь мавзолей Цинь Шихуанди были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки на территории погребального комплекса продолжаются и сейчас.

Как уже писал Фокус, в прошлом году археологи обнаружили новые статуи терракотовых воинов в мавзолее Цинь Шихуанди. По мнению ученых, одна из статуй представляет высокопоставленного военачальника, что позволяет по-новому взглянуть на военную иерархию династии Цинь.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли место ритуальных убийств древних майя. Обнаруженная в 1990-х годах, жуткая подземная пещера оставалась практически неизученной, пока недавние исследования не пролили свет на ее мрачное прошлое.