Разбил вдребезги: турист прыгнул на воинов знаменитой Терракотовой армии (видео)

30-летний мужчина перепрыгнул через ограждения и защитную сетку в музее Терракотовой армии в городе Сиань, Китай, а потом начал толкать и бить статуи, которым более 2000 лет. Три скульптуры были разбиты.

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Об этом пишет China Daily.

Мужчина прыгнул в яму с терракотовыми воинами

Охрана музея быстро вмешалась и задержала злоумышленника. Пока известно только имя вандала – Сунь. Отмечается, что он страдает психическим заболеванием.

Яма, в которой экспонируется Терракотовая армия, и в которую он прыгнул, имеет глубину около 6 метров. Так что он чудом ничего себе не сломал.

Несмотря на шокирующий инцидент, сотрудник музея сообщил, что экспозиция остается открытой для публики в обычном режиме, а должностные лица оперативно работают над оценкой и устранением ущерба.

Терракотовая армия — это захватывающая дух коллекция из более чем 8000 солдат в натуральную величину, созданных 2000 лет назад для охраны гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанди. Она считается одним из величайших археологических сокровищ страны.

Терракотовая армия имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года и ежегодно привлекает миллионы посетителей.

Терракотовая армия часто привлекает вандалов

И некоторые из них пытаются рассмотреть терракотовых воинов поближе. Так, в феврале 2025 года турист-мужчина внезапно перепрыгнул через ограждение и прыгнул прямо в яму.

В прошлом году женщина ворвалась в яму с ребенком на руках.

А в 2006 году один немецкий парень надел самодельный "терракотовый костюм", перелез через перила и прыгнул в яму. Он лежал неподвижно, пока его случайно не разоблачили, обнаружив, что глаза "статуи" двигаются. Полиция тоже не сразу его нашла среди терракотовых воинов. Но и тогда немец продолжал играть роль статуи: молчать и не двигаться. Так что полиции пришлось его унести.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что гробница Цинь Шихуанди таит в себе не только глиняных воинов, но и куда более опасные секреты: реки ртути. В древних текстах говорилось, что ртутью имитировали реки в гробнице. С императором, по легенде, могли похоронить сотни людей, в том числе слуг, чиновников и юных девушек, которые должны были сопровождать его в загробном мире.

В прошлом году археологи обнаружили новые статуи терракотовых воинов в мавзолее Цинь Шихуанди. По мнению ученых, одна из статуй представляет высокопоставленного военачальника, что позволяет по-новому взглянуть на военную иерархию династии Цинь.