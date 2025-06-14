Турист сломал драгоценное "кресло ван Гога" на выставке: экспонат стоит миллионы (видео)

В итальянском городе Верона один из туристов сломал экспонат выставки в музее Palazzo Maffei Casa Museo, говорится в сообщении заведения. Так называемое "кресло ван Гога", которое создал известный итальянский художник Николо Болла, украшено сотнями кристаллов от Swarowski, а его ориентировочная стоимость на аукционе может превышать десятки тысяч евро.

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В итальянском городе Верона в музее Palazzo Maffei Casa Museo двое туристов снимали видео выставки, когда один из них решил сесть на стул. Мужчина сломал его, а затем поспешно покинул локацию со своей компаньонкой, которые не знали, что сломали драгоценное "кресло ван Гога", которое украшено несколькими сотнями единиц камней марки Swaroski, сообщает NDTV.

В музее говорят, что этот инцидент произошел 12 июня. Тогда мужчина и женщина пришли на выставку и снимали экспозицию, однако через мгновение неизвестный решил сесть на стул, который якобы рядом был приставлен к стене. О том, что этот "стул" является частью выставки, мужчина не знал, сел и сломал его, а затем — поспешно покинул экспозицию со своей компаньонкой.

Впоследствии на официальной странице музея было обнародовано видео с этим инцидентом. Там сообщили, что неизвестные взломали так называемое "кресло ван Гога" — экспонат, созданный итальянский мастером Николлой Боллой, в котором были добавлены сотни драгоценных камней от всемирно известного бренда Swarowski, стоимость которого колеблется от 50 до 100 тыс. евро (от 2,5 млн до 4,8 млн грн).

"Кошмар каждого музея стал реальностью, даже в Palazzo Maffei. Безответственный жест нанес серьезный ущерб креслу "Ван Гог" авторства Николло Боллы, что является очень деликатной работой, [ведь экспонат] полностью покрыт сотнями кристаллов Swarovski. Мы делимся этими кадрами не только ради репортажа, но и чтобы начать настоящую кампанию по повышению осведомленности о ценности искусства и уважении, которого оно заслуживает", — заявили в музее.

Впоследствии музей сообщил, что несмотря на повреждения, нанесенные неизвестным посетителем, экспонат удалось восстановить. Сейчас представители художественного центра обратились в полицию по факту инцидента.

Реакция соцсетей

Пользователи Интернета очень жестко раскритиковали мужчину за уничтожение экспоната и такое отношение к произведениям искусства. Больше всего пользователи поддержали следующие реплики:

"Они просто сбежали. Нет слов";

"Столько невежества, это неприемлемо! Глупые люди".

"Слишком много людей приходят в музеи только для того, чтобы опубликовать что-то в социальных сетях, а не потому, что они действительно интересуются искусством, что объясняет невежество и полное отсутствие уважения к местам и произведениям".

"Надеюсь, что они выплатят за нанесенный ущерб и реставрацию. А также, что их пожизненно не пустят ни в один музей Италии";

"Верю, что полиция найдет этих "визитеров" и привлечет к ответственности за содеянное. Иначе найдутся другие, которые что-то похожее совершат".

Ранее сообщалось, что немецкий турист сломал статую Нептуна во Флоренции. Тогда немцу грозил огромный штраф за нанесение ущерба объекту искусства национального значения.

Впоследствии стало известно, как неизвестный сломал часть Терракотовой армии. 30-летний мужчина перепрыгнул через ограждения и защитную сетку в музее Терракотовой армии, начал толкать и бить статуи, и сломал три из них.