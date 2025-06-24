Селфи со скандалом: турист в Италии порвал старинную картину во время создания фото

Каждое лето Италия сталкивается с новыми инцидентами, когда туристы непреднамеренно уничтожают культурные памятники и произведения искусства. На этот раз, 21 июня, посетитель галереи Уффици во Флоренции повредил портрет XVII века, попытавшись повторить позу персонажа с картины для фото.

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На записях камер наблюдения видно, как мужчина стоит вплотную к полотну художника Антона Доменико Габбьяни, которое изображает тосканского принца Фердинандо де Медичи (1695-1700 годы). Во время попытки воспроизвести положение руки принца, турист потерял равновесие, упал назад и задел нижнюю часть картины, образовав разрыв полотна, пишет арт-издание Hyperallegic.

Поврежденное произведение уже изъято из экспозиции "Флоренция и Европа: искусство XVIII века" для реставрации. На сайте галереи указано, что выставка будет закрыта до 2 июля, однако возвращение картины после ремонта планируется в ближайшее время. Личность туриста установили, его дело передано в судебные органы.

Поврежденную картину уже изъяли из экспозиции Фото: скриншот з відео dailymail.co.uk

В галерее воздержались от подробных комментариев, однако директор музея и куратор выставки Симоне Верде отметил в публичном заявлении, что "проблема посетителей, которые приходят в музеи только ради селфи или мемов для соцсетей — массовая".

"Мы внедрим четкие ограничения, чтобы прекратить поведение, которое не соответствует духу музейных институтов и уважению к культурному наследию", — добавил он.

Напомним, этот инцидент произошел через несколько месяцев после подобного случая в Вероне, где посетители разрушили арт-объект — кресло, инкрустированное кристаллами Swarovski. Один из них делал вид, будто садится, но не удержал равновесие и сломал конструкцию.

Ранее сообщалось, что немецкий турист сломал статую Нептуна во Флоренции. Тогда немцу грозил огромный штраф за нанесение ущерба объекту искусства национального значения.