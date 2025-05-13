"Это удар по репутации": группа ZWYNTAR угрожает "Кварталу 95" судом за использование песни без разрешения

Украинская дарк-кантри группа ZWYNTAR заявила, что студия "Квартал 95" без разрешения использовала музыку из их песни "Мексиканец" в одном из номеров концерта "Единого квартала" от 10 мая. По словам музыкантов, "кварталовцы" неправомерно создали из их трека "производное произведение".

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Об этом группа сообщила 13 мая на странице в Facebook.

ZWYNTAR обвинил "Квартал 95" в незаконном использовании авторской мелодии Фото: скриншот

Участники группы рассказали, что 11 апреля к ним обратилась музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" относительно прав на песню, и они категорически возразили против использования их произведения в этих проектах. Узнав, что авторские права на трек принадлежат группе, редактор прекратила общение.

Конфликт группы ZWYNTAR и студии "Квартал 95" из-за авторских прав на песню Фото: скриншот

Студия "Квартал 95" использовала песню "Мексиканец"

По словам участников группы, студия "Квартал 95" без их разрешения использовала музыку из песни "Мексиканец", назвав произведение пародией, со ссылкой на ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".

ZWYNTAR отмечает, что по п. 9 ч. 2 ст. 22 этого закона действительно можно использовать произведения без разрешения и безвозмездно для создания пародий на их основе, но с указанием имени автора и источника.

""Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера относительно событий в созданной нами песне "Мексиканец". Студия просто взяла нашу музыку и положила на нее собственные слова (которые также не являются пародией на любое другое произведение, а являются просто отдельным авторским текстом)", — отметили в группе.

К ZWYNTAR относительно авторских прав на песню обращалась редактор "Квартала" Фото: Facebook / ZWYNTAR Переписка группы ZWYNTAR с музыкальным редактором Квартала Фото: Facebook / ZWYNTAR

Музыканты также добавили, что студия использовала их авторскую мелодию во время коммерческого концерта, от которого, вероятно, получила прибыль.

"Отдельно отмечаем, что нас невероятно возмущает использование нашей музыки в подобных проектах. Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом студии "95 квартал". Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза", — написали они.

ZWYNTAR высказался против использования их песни на концерте "Квартала" Фото: Facebook / ZWYNTAR Группа ZWYNTAR обвиняет "Квартал 95" в использовании их музыки без разрешения Фото: Facebook / ZWYNTAR

Кроме того, по словам участников группы, в описании к видео концерта добавлена ссылка не на официальный канал ZWYNTAR, а на сторонний неизвестный аккаунт, где выложена песня, и это затрудняет возможность обжаловать неправомерное использование музыки через страйк YouTube.

В описании к концерту добавлена ссылка на сторонний канал Фото: скриншот

Свое сообщение группа ZWYNTAR назвала претензией в досудебном порядке и предупредила, что будет обращаться в суд, если студия не предоставит четких и понятных объяснений.

Реакция студии "Квартал 95" на претензию группы ZWYNTAR

Представители студии "Квартал 95" на момент публикации материала не комментировали обвинения группы ZWYNTAR. На видео концерта от 10 мая на канале студии в YouTube номер с использованием фрагмента песни "Мексиканец" пока отсутствует, тогда как в комментариях все еще можно увидеть возмущение пользователей нарушением авторских прав.

Украинцы в комментариях под концертом возмущаются нарушением авторских прав студией "Квартал 95" Фото: скриншот

Напомним, 14 апреля украинский актер-военный Владимир Ращук раскритиковал фильм "Раша гудбай" от студии "Квартал 95" из-за режиссера Алексея Кирющенко и участия в картине актеров Андрея Исаенко и Екатерины Варченко.

Лидер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой 15 февраля комментировал слухи о закрытии "Вечернего Квартала". Он назвал проект своей основной работой, от которой получает удовольствие.