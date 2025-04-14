"Преступление против Украины": известный актер раскритиковал фильм "Раша гудбай" от "Квартала 95" (фото, видео)

37-летний украинский актер-военный Владимир Ращук раскритиковал фильм "Раша гудбай" от студии "Квартал 95". Он даже отказался сниматься в картине режиссера Алексея Кирющенко.

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Об этом звезда сериала "Прикордонники" рассказал для OBOZ.UA.

Трейлер фильма "Раша гудбай"

Ращук отметил, что отказался сниматься в ленте "Раша гудбай", узнав, кто именно работает над фильмом.

"Я должен был играть в этой картине роль, которая позже досталась Андрею Исаенко. Отказался, когда узнал, что снимать будет Алексей Кирющенко (снимал сериалы "Моя прекрасная няня", "Сваты", "Папик", — ред.) Надо сказать, что он очень умный, но мы знаем, что это за птичка на самом деле", — отметил Владимир Ращук.

Владимир Ращук

В частности, актер резко высказался из-за появления в картине его коллег — Андрея Исаенко и Екатерины Варченко.

"Мне очень больно, что Андрей Исаенко и Екатерина Варченко там остались сниматься. Я понимаю, что у всех свои обстоятельства, но каждый из нас должен поступать по совести. Такое игровое кино — это преступление против Украины. "Квартал 95", Кирющенко — всех этих "творцов" надо наказывать", — отметил Ращук.

В целом актер не против игрового кино в Украине во время войны, ведь оно помогает "не поехать кукухой". Впрочем, такой фильм как "Раша гудбай" Владимир называет "трэшем".

Екатерина Варченко и Андрей Исаенко сыграли главные роли в фильме "Раша гудбай"

На информацию о том, что режиссер Алексей Кирющенко уже получил украинский паспорт, Ращук сказал: "Но родной язык до сих пор не выучил, правда же? Когда меня начали убеждать в том, что он, мол, столько делает для Украины, спросил: а что конкретно? Давайте начнем с элементарного: он выучил украинский язык?".

Алексей Кирющенко Фото: instagram.com/alexeykiryuschenko/

О чем фильм "Раша гудбай"

Действия фильма происходят в 2023 году в оккупированной Горловке. Главная героиня — ведущая пропагандистского телевидения по имени Рита. По сюжету, она вместе с 10-летним сыном должна была эвакуироваться в Москву, но случайно оказалась в Ужгороде.

Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии при Госкино Украины разрешил студии "Квартал 95" использовать другие языки, включая русский, в фильме "Раша гудбай".

Также Фокус ранее писал о закрытом показе исторического фильма "Ярослав Мудрый — тесть Европы".