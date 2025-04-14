"Злочин проти України": відомий актор розкритикував фільм "Раша гудбай" від "Кварталу 95" (фото, відео)

37-річний український актор-військовий Володимир Ращук розкритикував фільм "Раша гудбай" від студії "Квартал 95". Він навіть відмовився зніматися в картині режисера Олексія Кирющенка.

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Трейлер фільму "Раша гудбай"

Ращук наголосив, що відмовився зніматися в стрічці "Раша гудбай", дізнавшись, хто саме працює над фільмом.

"Я мав грати в цій картині роль, яка пізніше дісталася Андрію Ісаєнку. Відмовився, коли дізнався, що зніматиме Олексій Кирющенко (знімав серіали "Моя прекрасна няня", "Свати", "Папік", — ред.). Треба сказати, що він дуже розумний, але ми знаємо, що це за пташка насправді", — зазначив Володимир Ращук.

Володимир Ращук

Зокрема, актор різко висловивився через появу в картині його колег — Андрія Ісаєнка та Катерини Варченко.

"Мені дуже боляче, що Андрій Ісаєнко та Катерина Варченко там залишилися зніматися. Я розумію, що у всіх свої обставини, але кожен із нас має вчиняти по совісті. Таке ігрове кіно – це злочин проти України. "Квартал 95", Кирющенко – всіх цих "творців" треба карати", — зазначив Ращук.

Загалом актор не проти ігрового кіно в Україні під час війни, адже воно допомагає "не поїхати кукухою". Втім, такий фільм як "Раша гудбай" Володимир називає "трешем".

Катерина Варченко та Андрій Ісаєнко зіграли головні ролі у фільмі "Раша гудбай"

На інформацію про те, що режисер Олексій Кирющенко вже отримав український паспорт, Ращук сказав: "Але рідну мову досі не вивчив, правда ж? Коли мене почали переконувати в тому, що він, мовляв, стільки робить для України, запитав: а що конкретно? Почнімо з елементарного: він вивчив українську мову?".

Олексій Кирющенко Фото: instagram.com/alexeykiryuschenko/

Про що фільм "Раша гудбай"

Дії фільму відбуваються у 2023 році в окупованій Горлівці. Головна героїня — ведуча пропагандистського телебачення на ім'я Рита. За сюжетом, вона разом із 10-річним сином мала евакуюватися до Москви, але випадково опинилася в Ужгороді.

Нагадаємо, Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно України дозволила студії "Квартал 95" використовувати інші мови, включно з російською, у фільмі "Раша гудбай".

Також Фокус раніше писав про закритий показ історичного фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи".