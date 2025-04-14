"Злочин проти України": відомий актор розкритикував фільм "Раша гудбай" від "Кварталу 95" (фото, відео)
37-річний український актор-військовий Володимир Ращук розкритикував фільм "Раша гудбай" від студії "Квартал 95". Він навіть відмовився зніматися в картині режисера Олексія Кирющенка.
Про це зірка серіалу "Прикордонники" розповів для OBOZ.UA.
Ращук наголосив, що відмовився зніматися в стрічці "Раша гудбай", дізнавшись, хто саме працює над фільмом.
"Я мав грати в цій картині роль, яка пізніше дісталася Андрію Ісаєнку. Відмовився, коли дізнався, що зніматиме Олексій Кирющенко (знімав серіали "Моя прекрасна няня", "Свати", "Папік", — ред.). Треба сказати, що він дуже розумний, але ми знаємо, що це за пташка насправді", — зазначив Володимир Ращук.
Зокрема, актор різко висловивився через появу в картині його колег — Андрія Ісаєнка та Катерини Варченко.
"Мені дуже боляче, що Андрій Ісаєнко та Катерина Варченко там залишилися зніматися. Я розумію, що у всіх свої обставини, але кожен із нас має вчиняти по совісті. Таке ігрове кіно – це злочин проти України. "Квартал 95", Кирющенко – всіх цих "творців" треба карати", — зазначив Ращук.
Загалом актор не проти ігрового кіно в Україні під час війни, адже воно допомагає "не поїхати кукухою". Втім, такий фільм як "Раша гудбай" Володимир називає "трешем".
На інформацію про те, що режисер Олексій Кирющенко вже отримав український паспорт, Ращук сказав: "Але рідну мову досі не вивчив, правда ж? Коли мене почали переконувати в тому, що він, мовляв, стільки робить для України, запитав: а що конкретно? Почнімо з елементарного: він вивчив українську мову?".
Про що фільм "Раша гудбай"
Дії фільму відбуваються у 2023 році в окупованій Горлівці. Головна героїня — ведуча пропагандистського телебачення на ім'я Рита. За сюжетом, вона разом із 10-річним сином мала евакуюватися до Москви, але випадково опинилася в Ужгороді.
Нагадаємо, Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно України дозволила студії "Квартал 95" використовувати інші мови, включно з російською, у фільмі "Раша гудбай".
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