У Києві відбувся закритий показ фільму "Ярослав Мудрий — Тесть Європи" (фоторепортаж)
На культурній події, що зібрала дипломатію і діячів культури, з'явилися численні знаменитості та представники ЗМІ.
На тижні в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся закритий показ історичного документального фільму "Ярослав Мудрий — Тесть Європи", за яким послідувала панельна дискусія на тему: як Україні повертати свою історію? Фокус побував на події.
У кінотеатральному атріумі зібралося понад 300 гостей, які прийшли підтримати прем'єру історичної картини. Гості презентації змогли ознайомитися з цікавими фактами знімального процесу і перейнятися атмосферою історії: на прем'єрному показі було представлено експозицію костюмів епохи.
Після показу фільму відбулася панельна дискусія, присвячена ключовим питанням історичної спадщини Київської Русі та викликам, з якими стикається Україна.
Гості та запрошені експерти обговорили, як Україна як правонаступниця Русі може захищати свою історію від російських імперських маніпуляцій.
Учасниками дискусії виступили Олеся Ногіна, (режисерка та продюсерка фільму), яка розповіла про дослідження та виклики при створенні стрічки; Неля Куковальська, генеральна директорка заповідника "Софія Київська", яка детально розповіла про історичні артефакти, пов'язані з Ярославом Мудрим, та інші учасники.
Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Відпустка наосліп".