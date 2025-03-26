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Стиль життя

У Києві відбувся закритий показ фільму "Ярослав Мудрий — Тесть Європи" (фоторепортаж)

Влада Литовченко 2025 фото
Фото: Пресс-служба | Катерина Потлова, Влада Литовченко

На культурній події, що зібрала дипломатію і діячів культури, з'явилися численні знаменитості та представники ЗМІ.

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На тижні в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся закритий показ історичного документального фільму "Ярослав Мудрий — Тесть Європи", за яким послідувала панельна дискусія на тему: як Україні повертати свою історію? Фокус побував на події.

Мауріціо Аскеро, Хелен Санд Андерсон (посол Норвегії в Україні, Фелікс Бауман (посол Швейцарії в Україні) Fullscreen
Мауріціо Аскеро, Хелен Санд Андерсон (посол Норвегії в Україні, Фелікс Бауман (посол Швейцарії в Україні)

У кінотеатральному атріумі зібралося понад 300 гостей, які прийшли підтримати прем'єру історичної картини. Гості презентації змогли ознайомитися з цікавими фактами знімального процесу і перейнятися атмосферою історії: на прем'єрному показі було представлено експозицію костюмів епохи.

Експозиція тематичних костюмів Fullscreen
Експозиція тематичних костюмів

Після показу фільму відбулася панельна дискусія, присвячена ключовим питанням історичної спадщини Київської Русі та викликам, з якими стикається Україна.

Олексій Комаровський Fullscreen
Олексій Комаровський

Гості та запрошені експерти обговорили, як Україна як правонаступниця Русі може захищати свою історію від російських імперських маніпуляцій.

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Катерина Потлова, Олеса Ногіна

Учасниками дискусії виступили Олеся Ногіна, (режисерка та продюсерка фільму), яка розповіла про дослідження та виклики при створенні стрічки; Неля Куковальська, генеральна директорка заповідника "Софія Київська", яка детально розповіла про історичні артефакти, пов'язані з Ярославом Мудрим, та інші учасники.

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Юліана Ходаковська
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Катерина Потлова, Влада Литовченко
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Дар'я Проценко
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Катерина Тютюнник
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Панельна дискусія
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Андрій Ногін, Галина Григоренко, Юлія Бін, Олеся Ногіна
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Лала Цукерман

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Відпустка наосліп".