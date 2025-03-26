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В Киеве состоялся закрытый показ фильма "Ярослав Мудрый – Тесть Европы" (фоторепортаж)

Влада Литовченко 2025 фото
Фото: Пресс-служба | Катерина Потлова, Влада Литовченко

На культурном событии, собравшем дипломатию и деятелей культуры, появились многочисленные знаменитости и представители СМИ.

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На неделе в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся закрытый показ исторического документального фильма "Ярослав Мудрый — Тесть Европы", за которым последовала панельная дискуссия на тему: как Украине возвращать свою историю? Фокус побывал на событии.

Маурицио Аскеро, Хелен Санд Андерсон (посол Норвегии в Украине, Феликс Бауман (посол Швейцарии в Украине) Fullscreen
Маурицио Аскеро, Хелен Санд Андерсон (посол Норвегии в Украине, Феликс Бауман (посол Швейцарии в Украине)

В кинотеатральном атриуме собралось более 300 гостей, которые пришли поддержать премьеру исторической картины. Гости презентации смогли ознакомиться с интересными фактами съемочного процесса и проникнуться атмосферой истории: на премьерном показе была представлена экспозиция костюмов эпохи.

Экспозиция тематических костюмов Fullscreen
Экспозиция тематических костюмов

После показа фильма прошла панельная дискуссия, посвященная ключевым вопросам исторического наследия Киевской Руси и вызовам, с которыми сталкивается Украина.

Алексей Комаровский Fullscreen
Алексей Комаровский

Гости и приглашенные эксперты обсудили, как Украина в качестве правопреемницы Руси может защищать свою историю от российских имперских манипуляций.

Катерина Потлова, Олеса Ногина Fullscreen
Катерина Потлова, Олеса Ногина

Участниками дискуссии выступили Олеся Ногина, (режиссер и продюсер фильма), которая рассказала об исследованиях и вызовах при создании ленты; Неля Куковальская, генеральный директор заповедника "София Киевская", которая подробно рассказала об исторических артефактах, связанных с Ярославом Мудрым, и другие участники.

Юлиана Ходаковская Fullscreen
Юлиана Ходаковская
Катерина Потлова, Влада Литовченко Fullscreen
Катерина Потлова, Влада Литовченко
Дарья Проценко Fullscreen
Дарья Проценко
Катерина Тютюнник Fullscreen
Катерина Тютюнник
Панельная дискуссия Fullscreen
Панельная дискуссия
Андрей Ногин, Галина Григоренко, Юлия Бин, Олеся Ногина Fullscreen
Андрей Ногин, Галина Григоренко, Юлия Бин, Олеся Ногина
Лала Цукерман Fullscreen
Лала Цукерман

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Отпуск вслепую".