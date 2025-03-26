В Киеве состоялся закрытый показ фильма "Ярослав Мудрый – Тесть Европы" (фоторепортаж)

На культурном событии, собравшем дипломатию и деятелей культуры, появились многочисленные знаменитости и представители СМИ.

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На неделе в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся закрытый показ исторического документального фильма "Ярослав Мудрый — Тесть Европы", за которым последовала панельная дискуссия на тему: как Украине возвращать свою историю? Фокус побывал на событии.

Маурицио Аскеро, Хелен Санд Андерсон (посол Норвегии в Украине, Феликс Бауман (посол Швейцарии в Украине)

В кинотеатральном атриуме собралось более 300 гостей, которые пришли поддержать премьеру исторической картины. Гости презентации смогли ознакомиться с интересными фактами съемочного процесса и проникнуться атмосферой истории: на премьерном показе была представлена экспозиция костюмов эпохи.

Экспозиция тематических костюмов

После показа фильма прошла панельная дискуссия, посвященная ключевым вопросам исторического наследия Киевской Руси и вызовам, с которыми сталкивается Украина.

Алексей Комаровский

Гости и приглашенные эксперты обсудили, как Украина в качестве правопреемницы Руси может защищать свою историю от российских имперских манипуляций.

Катерина Потлова, Олеса Ногина

Участниками дискуссии выступили Олеся Ногина, (режиссер и продюсер фильма), которая рассказала об исследованиях и вызовах при создании ленты; Неля Куковальская, генеральный директор заповедника "София Киевская", которая подробно рассказала об исторических артефактах, связанных с Ярославом Мудрым, и другие участники.

Юлиана Ходаковская

Катерина Потлова, Влада Литовченко

Дарья Проценко

Катерина Тютюнник

Панельная дискуссия

Андрей Ногин, Галина Григоренко, Юлия Бин, Олеся Ногина

Лала Цукерман

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Отпуск вслепую".