"Квартал 95" зможе використовувати російську мову у фільмі "Раша Гудбай" (відео)

Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно України дозволила студії "Квартал 95" використовувати інші мови, включно з російською, у фільмі "Раша Гудбай".

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Про це йдеться в рішенні за підсумками засідання ради.

Згідно з висновком, використання інших мов не може перевищувати 9,85% від загальної тривалості всіх реплік учасників фільму.

Рішення ради при Держкіно ухвалити напередодні прем'єри фільму "Раша Гудбай": з 27 березня картина показується в кінотеатрах країни.

Сюжет фільму "Раша Гудбай"

Дії фільму відбуваються у 2023 році в окупованій Горлівці. Головна героїня кіно — зірка пропагандистського телебачення на ім'я Рита. За сюжетом, вона разом із 10-річним сином мала евакуюватися до Москви, але опинилася в Ужгороді.

Головна героїня кіно "Раша Гудбай" — ведуча на ім'я Рита

Ведуча Рита радить синові казати, що вони втекли з Маріуполя і ховалися від російських бомб на заводі "Азовсталь".

Творці фільму вважають його "щепленням від русского мира", але думки глядачів розділилися. Журналістка та інтерв'юерка Аліна Доротюк наголошувала, що ідея фільму викликає сумніви.

Картина, на її думку, вкотре вказує на неповноцінність українців. Також вона вказала, що режисером виступає Олексій Кірющенко, який працював над серіалом "Моя прекрасна няня" в Росії.

"Той самий серіал, де українців показували ідіотами. А тепер режисер зняв комедію, де ідіотами вже зображатиме росіян. То хто ж "ідіоти" я так і не зрозуміла", — додала вона.

Фокус раніше писав про закритий показ історичного фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи". Гості обговорювали, як Україна зможе захищати свою історію.

Нагадаємо, американська акторка і співачка Дженніфер Лопес у березні вивела у світ 17-річну доньку Емму. Разом вони прибули на прем'єру відродженого бродвейського мюзиклу "Отелло".