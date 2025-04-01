"Квартал 95" сможет использовать русский язык в фильме "Раша Гудбай" (видео)

Совет по государственной поддержке кинематографии при Госкино Украины разрешил студии "Квартал 95" использовать другие языки, включая русский, в фильме "Раша Гудбай".

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Об этом сказано в решении по итогам заседания совета.

Согласно заключению, использование других языков не может превышать 9,85% от общей продолжительности всех реплик участников фильма.

Решение совета при Госкино принять накануне премьеры фильма "Раша Гудбай": с 27 марта картина показывается в кинотеатрах страны.

Сюжет фильма "Раша Гудбай"

Действия фильма происходят в 2023 году в оккупированной Горловке. Главная героиня кино — звезда пропагандистского телевидения по имени Рита. По сюжету, она вместе с 10-летним сыном должна была эвакуироваться в Москву, но оказалась в Ужгороде.

Главная героиня кино "Раша Гудбай" — ведущая по имени Рита

Ведущая Рита советует сыну говорить, что они бежали из Мариуполя и прятались от российских бомб на заводе "Азовсталь".

Создатели фильма считают его "прививкой от русского мира", но мнения зрителей разделились. Журналистка и интервьюер Алина Доротюк подчеркивала, что идея фильма вызывает сомнения.

Картина, по ее мнению, в очередной раз указывает на неполноценность украинцев. Также она указала, что режиссером выступает Алексей Кирющенко, работавший над сериалом "Моя прекрасная няня" в России.

"Тот самый сериал, где украинцев показывали идиотами. А теперь режиссер снял комедию, где идиотами уже будет изображать россиян. Так кто же "идиоты" я так и не поняла", — добавила она.

Фокус ранее писал о закрытом показе исторического фильма "Ярослав Мудрый — тесть Европы". Гости обсуждали, как Украина сможет защищать свою историю.

Напомним, американская актриса и певица Дженнифер Лопес в марте вывела в свет 17-летнюю дочь Эмму. Вместе они прибыли на премьеру возрожденного бродвейского мюзикла "Отелло".