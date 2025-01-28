"Российский режиссер": Доротюк разнесла тизер комедии от "95 квартала"

Известная интервьюер не оставила без внимания имя режиссера — Алексея Кирющенко, известного по работе над российским сериалом "Моя прекрасная няня".

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Журналистка и интервьюер Алина Доротюк не смогла пройти мимо анонсированной новой ленты "Студии Квартал 95". Хотя создатели фильма обещают, что это будет своеобразная "прививка от русского мира", сам трейлер вызвал у Доротюк больше вопросов, чем желание идти в кино. Свою позицию интервьюерка высказала у себя в телеграмм-канале.

Ведущая отметила, что хотя актерский состав фильма, среди которых Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Алексей Нагрудный, действительно впечатляет, но сама идея фильма вызывает определенные сомнения.

Доротюк разнесла тизер комедии от "95 квартала" Доротюк разнесла тизер комедии от "95 квартала"

""Студия Квартал 95" анонсировали новое кино — уже 27-го марта на больших экранах. Как-то трейлер, который в очередной раз указывает на неполноценность украинцев, не побуждает к просмотру этого очередного "киношедевра" от создателей "слуги народа". Сами же создатели фильма обещают, что их лента станет так называемой "прививкой от русского мира": "Фильм рассказывает историю украинки, которая 10 лет живет в оккупации, где ей не только полностью промыли мозги, но и которая сама стала проповедницей больных идей и фейков об Украине. По сюжету, в силу непредвиденных обстоятельств, героиня попадает на Запад Украины, где реальность переворачивает ее мир с ног на голову. Как сложится ее судьба и сможет ли она бросить вызов всему, что считала правдой?" Ну главное, чтобы не было как всегда — зашли с гениальной идеей, которую в конце превратили в ... Или, как я люблю говорить: "Начали за здравие, закончили за упокой"", — поделилась своим мнением Алина Доротюк.

Доротюк также акцентировала внимание, что режиссером выступает Алексей Кирющенко, который ранее работал над сериалом "Моя прекрасная няня" в России, где украинцев изображали в негативном свете.

"Самым большим каламбуром всей этой истории является имя режиссера — Алексея Кирющенко. Который когда-то снимал "Мою прекрасную няню" на россии — тот самый сериал, где украинцев показывали идиотами. А теперь режиссер снял комедию, где идиотами уже будет изображать россиян. Так кто же "идиоты" я так и не поняла", — добавила Доротюк.

Студия "Квартал 95" представила первый тизер нового фильма

Студия "Квартал 95"обнародовала первый тизер своей новой ленты — "раша гудбай". По словам создателей, этот фильм станет своеобразной "прививкой" от влияния "русского мира".

Генеральный продюсер фильма Сергей Шефир рассказал, что идея картины зародилась из смелого предположения: "А что, если бы одна из пророссийских пропагандисток оказалась в Украине и увидела реальность собственными глазами? Возможно ли вылечиться от вируса "русского мира"?" Именно вокруг этих вопросов началось создание сценария.

По словам креативного продюсера Юрия Костюка, сюжет рассказывает историю украинки, которая 10 лет прожила в оккупации, полностью поддавшись российской пропаганде. Она не только поверила во ложь, но и сама стала ее носителем. Но однажды случайно попадает на Запад Украины, где ей придется пересмотреть все, что она считала правдой.

Кто такой Алексей Кирющенко?

Алексей Кирющенко Фото: detector.media

Алексей Кирющенко — украинский режиссер, который долгое время жил и работал в России, а также сотрудничал с украинскими проектами студии "Квартал 95". Он был привлечен к созданию таких сериалов, как "Сваты", "Папик" и "Слуга народа".

Алексей Кирющенко родился 3 августа 1964 года в Харькове. После окончания школы в Павлограде Днепропетровской области в 1981 году поступил в Днепропетровское театральное училище. Первые годы своей жизни провел с матерью и братом-музыкантом. Учась в театральном училище под руководством заслуженной работницы культуры Нелли Михайловны Пинской, он не смог завершить обучение и, после третьего курса, в 1987 году переехал в Москву.

В 1991 году Алексей окончил актерско-режиссерское отделение Щукинского театрального училища. В течение 1991-2001 годов работал актером в театре имени Вахтангова и режиссером в Театре на Таганке, Театре имени Рубена Симонова, а также в театре "Содружество актеров Таганки".

С 2001 года он стал художественным руководителем Театра комедии в Москве. В 2004 году он дебютировал как режиссер, сняв российский комедийный телесериал "Моя прекрасная няня", который получил популярность в странах СНГ.

В 2020 году Алексей Кирющенко участвовал в разработке концепции русскоязычного телеканала "Дом/Дом", ориентированного на временно оккупированные территории Украины, который был создан на базе UATV. В 2021 году он стал совладельцем бизнесов по производству беспилотников через компании ООО "Калвер Технолоджис" и ООО "Калвер Авиэйшн", получив по 5% в каждой из них, а также стал владельцем ООО "Глефа".

Алексей Кирющенко Фото: instagram.com/alexeykiryuschenko/

Позиция Алексея Кирющенко относительно войны в Украине

После начала войны России против Украины Алексей Кирющенко отказался от российского гражданства и получил украинское. Он также стал совладельцем компаний, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов. Кирющенко подчеркивает, что его семья имеет проукраинскую позицию, и его сын служит в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Ранее, в 2020 году, Кирющенко заявлял, что у него нет концепции войны, и он стремится прекратить борьбу между востоком и западом Украины.

Таким образом, позиция Алексея Кирющенко относительно войны в Украине является проукраинской, и он активно поддерживает Украину в этот сложный период.

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк появились на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

Кроме этого, Фокус писал, как прошла премьера "Паддингтона в Перу".