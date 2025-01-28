"РаШа Гудбай": вышел тизер украинской комедии

Студия "Квартал 95" презентовала первый тизер своего нового фильма "РаШа Гудбай", который обещает стать мощным антипропагандистским месседжем. Фильм рассказывает историю украинки, которая, прожив 10 лет под оккупацией, вынуждена переосмыслить свои убеждения и увидеть правду об Украине.

Related video

Студия "Квартал 95" представила первый тизер своего нового фильма "РаШа Гудбай". Это кино, которое, по словам создателей, станет своеобразной "прививкой" от "русского мира".

Генеральный продюсер фильма Сергей Шефир поделился деталями создания.

"Создание фильмов Студии "Квартал 95" всегда начинается с фантазии и смелых вопросов. Если бы пропагандистка из России оказалась в Украине, сколько времени нужно, чтобы избавиться от вируса "русского мира"? Возможно ли это вообще?" — рассказал он.

В тизере уже можно увидеть главных героев. Роль главной героини исполнила Екатерина Варченко, а ей на помощь пришли актеры Гриша Горобчук и Алексей Нагрудный. В ленте также снялись Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Виталий Иванченко, Слава Красовская и Артем Мяус.

Креативный продюсер фильма Юрий Костюк поделился сюжетом: "Это история об украинке, которая 10 лет живет под оккупацией, полностью промыта пропагандой и сама стала поклонницей фейков. И вот однажды она оказывается на западе Украины, где у нее появляется шанс переосмыслить все, во что она верила".

Напомним, ранее мы писали, что Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк появились на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

Кроме этого, Фокус писал, как прошла премьера "Паддингтона в Перу".