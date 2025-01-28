"РаШа Гудбай": вийшов тизер української комедії

Студія "Квартал 95" презентувала перший тизер свого нового фільму "РаШа Гудбай", який обіцяє стати потужним антипропагандистським меседжем. Фільм розповідає історію українки, яка, проживши 10 років під окупацією, змушена переосмислити свої переконання і побачити правду про Україну.

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Студія "Квартал 95" представила перший тизер свого нового фільму "РаШа Гудбай". Це кіно, яке, за словами творців, стане своєрідним "щепленням" від "русского мира".

Генеральний продюсер фільму Сергій Шефір поділився деталями створення.

"Створення фільмів Студії "Квартал 95" завжди починається з фантазії та сміливих запитань. Якби пропагандистка з Росії опинилася в Україні, скільки часу потрібно, щоб позбутися вірусу "русского мира"? Чи можливо це взагалі?" — розповів він.

У тизері вже можна побачити головних героїв. Роль головної героїні виконала Катерина Варченко, а їй на допомогу прийшли актори Гриша Горобчук та Олексій Нагрудний. У стрічці також знялися Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Віталій Іванченко, Слава Красовська та Артем Мяус.

Креативний продюсер фільму Юрій Костюк поділився сюжетом: "Це історія про українку, яка 10 років живе під окупацією, повністю промита пропагандою і сама стала прихильницею фейків. І ось одного разу вона опиняється на заході України, де у неї з'являється шанс переосмислити все, у що вона вірила".

Фільм "РаШа Гудбай" буде в українських кінотеатрах з 27 березня 2025 року.

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