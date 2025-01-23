Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк появились на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?" (фоторепортаж)
Фильм создан в копродукции Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Съемки проходили во Львове и на побережье Адриатического моря.
21 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась грандиозная гала-премьера авантюрно-романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Мероприятие собрало около 700 гостей, которые заполнили сразу четыре кинозала. Среди звездных гостей был телеведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной, режиссер Сеитаблаев Ахтем, телеведущая Оксана Гутцайт, актриса Анастасия Цымбалару и многие другие. Фокус побывал на событии.
О чем украинский фильм "Когда ты выйдешь замуж?" 2025
Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной авантюры, связанной с искусством. Фильм погружает зрителя в водоворот положительных эмоций, любви и незабываемых художественных приключений.
Искусствовед Ксения (Наталья Денисенко) прекрасно разбирается в мире картин и мастерски руководит галереей, однако в личной жизни ей не везет. После болезненного разрыва с женихом она решает отдохнуть у моря. Там ее внимание привлекает картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?". Осознание того, что она видит перед собой, открывает для Ксении дверь в мир непредсказуемых приключений.
Впрочем, не только она понимает истинную ценность шедевров. Вместе с харизматичной и отчаянной Лорой (Антонина Хижняк) искусство приобретает новый смысл, а жизнь — неожиданные повороты.
Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" создана в сотрудничестве Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Съемки проходили во Львове и на побережье Хорватии. В главных ролях звезды украинского кино — Наталья Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, а также дебютант Павел Текучев и хорватский актер Домагой Янкович.
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