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Стиль жизни

Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк появились на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?" (фоторепортаж)

премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере
Фото: David Neparidze | Допремьерный показ фильма "Когда ты выйдешь замуж?"

Фильм создан в копродукции Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Съемки проходили во Львове и на побережье Адриатического моря.

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21 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась грандиозная гала-премьера авантюрно-романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Мероприятие собрало около 700 гостей, которые заполнили сразу четыре кинозала. Среди звездных гостей был телеведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной, режиссер Сеитаблаев Ахтем, телеведущая Оксана Гутцайт, актриса Анастасия Цымбалару и многие другие. Фокус побывал на событии.

Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк Fullscreen
Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк
Фото: David Neparidze

О чем украинский фильм "Когда ты выйдешь замуж?" 2025

Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной авантюры, связанной с искусством. Фильм погружает зрителя в водоворот положительных эмоций, любви и незабываемых художественных приключений.

Искусствовед Ксения (Наталья Денисенко) прекрасно разбирается в мире картин и мастерски руководит галереей, однако в личной жизни ей не везет. После болезненного разрыва с женихом она решает отдохнуть у моря. Там ее внимание привлекает картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?". Осознание того, что она видит перед собой, открывает для Ксении дверь в мир непредсказуемых приключений.

Впрочем, не только она понимает истинную ценность шедевров. Вместе с харизматичной и отчаянной Лорой (Антонина Хижняк) искусство приобретает новый смысл, а жизнь — неожиданные повороты.

Юла та Анатолий Анатолич фото Fullscreen
Юла та Анатолий Анатолич
Фото: David Neparidze

Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" создана в сотрудничестве Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Съемки проходили во Львове и на побережье Хорватии. В главных ролях звезды украинского кино — Наталья Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, а также дебютант Павел Текучев и хорватский актер Домагой Янкович.

премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Владимир Остапчук с женой
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Наталья Денисенко
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Илона Гвоздева
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Сеитаблаев Ахтем
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
ТОМ СОДА
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Сергей Кисель
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Тульева Анна
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Соломко Вячеслав
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Анастасия Цимбалару
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Оксана Гутцайт
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Черновол Андрей
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Артемий Егоров
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Ирина Кудашова
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Иван Люленов
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Богдан Беспалов и OKS
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Елена Светлицкая
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Доротюк Алина
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Григорий и Кристина Решетник
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Олег Борисов
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Марина Аристова и Виктория Кагаловская
Фото: David Neparidze
премьера фильма Когда ты выйдешь замуж, киноновости Украины, украинское кино 2025, звездные гости на премьере Fullscreen
Алексей Комаровский и Денис Тарасов

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера "Паддингтон в Перу".

Кроме этого, Фокус писал, как прошел закрытый показ фильма "Хорошая плохая девочка".