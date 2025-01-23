Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк появились на премьере фильма "Когда ты выйдешь замуж?" (фоторепортаж)

Фильм создан в копродукции Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Съемки проходили во Львове и на побережье Адриатического моря.

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21 января в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась грандиозная гала-премьера авантюрно-романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Мероприятие собрало около 700 гостей, которые заполнили сразу четыре кинозала. Среди звездных гостей был телеведущий Владимир Остапчук с женой Екатериной, режиссер Сеитаблаев Ахтем, телеведущая Оксана Гутцайт, актриса Анастасия Цымбалару и многие другие. Фокус побывал на событии.

Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк Фото: David Neparidze

О чем украинский фильм "Когда ты выйдешь замуж?" 2025

Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки, которая неожиданно оказывается в центре увлекательной авантюры, связанной с искусством. Фильм погружает зрителя в водоворот положительных эмоций, любви и незабываемых художественных приключений.

Искусствовед Ксения (Наталья Денисенко) прекрасно разбирается в мире картин и мастерски руководит галереей, однако в личной жизни ей не везет. После болезненного разрыва с женихом она решает отдохнуть у моря. Там ее внимание привлекает картина Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?". Осознание того, что она видит перед собой, открывает для Ксении дверь в мир непредсказуемых приключений.

Впрочем, не только она понимает истинную ценность шедевров. Вместе с харизматичной и отчаянной Лорой (Антонина Хижняк) искусство приобретает новый смысл, а жизнь — неожиданные повороты.

Юла та Анатолий Анатолич Фото: David Neparidze

Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" создана в сотрудничестве Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Съемки проходили во Львове и на побережье Хорватии. В главных ролях звезды украинского кино — Наталья Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, а также дебютант Павел Текучев и хорватский актер Домагой Янкович.

Владимир Остапчук с женой Фото: David Neparidze

Наталья Денисенко Фото: David Neparidze

Илона Гвоздева Фото: David Neparidze

Сеитаблаев Ахтем Фото: David Neparidze

ТОМ СОДА Фото: David Neparidze

Сергей Кисель Фото: David Neparidze

Тульева Анна Фото: David Neparidze

Соломко Вячеслав Фото: David Neparidze

Мирослава Мандзюк Фото: David Neparidze

Анастасия Цимбалару Фото: David Neparidze

Оксана Гутцайт Фото: David Neparidze

Черновол Андрей Фото: David Neparidze

Артемий Егоров Фото: David Neparidze

Ирина Кудашова Фото: David Neparidze

Иван Люленов Фото: David Neparidze

Богдан Беспалов и OKS Фото: David Neparidze

Елена Светлицкая Фото: David Neparidze

Доротюк Алина Фото: David Neparidze

Григорий и Кристина Решетник Фото: David Neparidze

Олег Борисов Фото: David Neparidze

Марина Аристова и Виктория Кагаловская Фото: David Neparidze

Алексей Комаровский и Денис Тарасов

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера "Паддингтон в Перу".

Кроме этого, Фокус писал, как прошел закрытый показ фильма "Хорошая плохая девочка".