Наталя Денисенко і Тарас Цимбалюк з'явилися на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?" (фоторепортаж)

Фільм створений у копродукції України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Зйомки проходили у Львові та на узбережжі Адріатичного моря.

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21 січня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася грандіозна гала-прем'єра авантюрно-романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Захід зібрав близько 700 гостей, які заповнили одразу чотири кінозали. Серед зіркових гостей був телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною, режисер Сеітаблаєв Ахтем, телеведуча Оксана Гутцайт, актриса Анастасія Цимбалару та багато інших. Фокус побував на події.

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк Фото: David Neparidze

Про що український фільм "Коли ти вийдеш заміж?" 2025

Сюжет розгортається навколо молодої дівчини, яка несподівано опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Фільм занурює глядача у вир позитивних емоцій, кохання та незабутніх мистецьких пригод.

Мистецтвознавиця Ксенія (Наталя Денисенко) чудово знається на світі картин і майстерно керує галереєю, проте в особистому житті їй не щастить. Після болісного розриву з нареченим вона вирішує відпочити біля моря. Там її увагу привертає картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?". Усвідомлення того, що вона бачить перед собою, відкриває для Ксенії двері у світ непередбачуваних пригод.

Утім, не тільки вона розуміє справжню цінність шедеврів. Разом із харизматичною і відчайдушною Лорою (Антоніна Хижняк) мистецтво набуває нового сенсу, а життя — несподіваних поворотів.

Юла та Анатолій Анатоліч Фото: David Neparidze

Романтична комедія "Коли ти вийдеш заміж?" створена у співпраці України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Зйомки проходили у Львові та на узбережжі Хорватії. У головних ролях зірки українського кіно — Наталя Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, а також дебютант Павло Текучев і хорватський актор Домагой Янкович.

Володимир Остапчук із дружиною Фото: David Neparidze

Наталія Денисенко Фото: David Neparidze

Ілона Гвоздьова Фото: David Neparidze

Сеітаблаєв Ахтем Фото: David Neparidze

ТОМ СОДА Фото: David Neparidze

Сергій Кисіль Фото: David Neparidze

Тульєва Анна Фото: David Neparidze

Соломко В'ячеслав Фото: David Neparidze

Мирослава Мандзюк Фото: David Neparidze

Анастасія Цимбалару Фото: David Neparidze

Оксана Гутцайт Фото: David Neparidze

Чорновіл Андрій Фото: David Neparidze

Артемій Єгоров Фото: David Neparidze

Ірина Кудашова Фото: David Neparidze

Іван Люленов Фото: David Neparidze

Богдан Беспалов і OKS Фото: David Neparidze

Олена Світлицька Фото: David Neparidze

Доротюк Аліна Фото: David Neparidze

Григорій і Христина Решетник Фото: David Neparidze

Олег Борисов Фото: David Neparidze

Марина Арістова та Вікторія Кагаловська Фото: David Neparidze

Олексій Комаровський і Денис Тарасов

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу".

Крім цього, Фокус писав, як пройшов закритий показ фільму "Хороша погана дівчинка".