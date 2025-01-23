Наталя Денисенко і Тарас Цимбалюк з'явилися на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?" (фоторепортаж)
Фільм створений у копродукції України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Зйомки проходили у Львові та на узбережжі Адріатичного моря.
21 січня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася грандіозна гала-прем'єра авантюрно-романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Захід зібрав близько 700 гостей, які заповнили одразу чотири кінозали. Серед зіркових гостей був телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною, режисер Сеітаблаєв Ахтем, телеведуча Оксана Гутцайт, актриса Анастасія Цимбалару та багато інших. Фокус побував на події.
Про що український фільм "Коли ти вийдеш заміж?" 2025
Сюжет розгортається навколо молодої дівчини, яка несподівано опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Фільм занурює глядача у вир позитивних емоцій, кохання та незабутніх мистецьких пригод.
Мистецтвознавиця Ксенія (Наталя Денисенко) чудово знається на світі картин і майстерно керує галереєю, проте в особистому житті їй не щастить. Після болісного розриву з нареченим вона вирішує відпочити біля моря. Там її увагу привертає картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?". Усвідомлення того, що вона бачить перед собою, відкриває для Ксенії двері у світ непередбачуваних пригод.
Утім, не тільки вона розуміє справжню цінність шедеврів. Разом із харизматичною і відчайдушною Лорою (Антоніна Хижняк) мистецтво набуває нового сенсу, а життя — несподіваних поворотів.
Романтична комедія "Коли ти вийдеш заміж?" створена у співпраці України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Зйомки проходили у Львові та на узбережжі Хорватії. У головних ролях зірки українського кіно — Наталя Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, а також дебютант Павло Текучев і хорватський актор Домагой Янкович.
Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу".
Крім цього, Фокус писав, як пройшов закритий показ фільму "Хороша погана дівчинка".