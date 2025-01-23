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Стиль життя

Наталя Денисенко і Тарас Цимбалюк з'явилися на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?" (фоторепортаж)

прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі
Фото: David Neparidze | Допрем'єрний показ фільму "Коли ти вийдеш заміж?"

Фільм створений у копродукції України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Зйомки проходили у Львові та на узбережжі Адріатичного моря.

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21 січня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася грандіозна гала-прем'єра авантюрно-романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Захід зібрав близько 700 гостей, які заповнили одразу чотири кінозали. Серед зіркових гостей був телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною, режисер Сеітаблаєв Ахтем, телеведуча Оксана Гутцайт, актриса Анастасія Цимбалару та багато інших. Фокус побував на події.

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк Fullscreen
Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк
Фото: David Neparidze

Про що український фільм "Коли ти вийдеш заміж?" 2025

Сюжет розгортається навколо молодої дівчини, яка несподівано опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Фільм занурює глядача у вир позитивних емоцій, кохання та незабутніх мистецьких пригод.

Мистецтвознавиця Ксенія (Наталя Денисенко) чудово знається на світі картин і майстерно керує галереєю, проте в особистому житті їй не щастить. Після болісного розриву з нареченим вона вирішує відпочити біля моря. Там її увагу привертає картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?". Усвідомлення того, що вона бачить перед собою, відкриває для Ксенії двері у світ непередбачуваних пригод.

Утім, не тільки вона розуміє справжню цінність шедеврів. Разом із харизматичною і відчайдушною Лорою (Антоніна Хижняк) мистецтво набуває нового сенсу, а життя — несподіваних поворотів.

Юла та Анатолій Анатоліч фото Fullscreen
Юла та Анатолій Анатоліч
Фото: David Neparidze

Романтична комедія "Коли ти вийдеш заміж?" створена у співпраці України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Зйомки проходили у Львові та на узбережжі Хорватії. У головних ролях зірки українського кіно — Наталя Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, а також дебютант Павло Текучев і хорватський актор Домагой Янкович.

прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Володимир Остапчук із дружиною
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Наталія Денисенко
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Ілона Гвоздьова
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Сеітаблаєв Ахтем
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
ТОМ СОДА
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Сергій Кисіль
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Тульєва Анна
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Соломко В'ячеслав
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Анастасія Цимбалару
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Оксана Гутцайт
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Чорновіл Андрій
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Артемій Єгоров
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Ірина Кудашова
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Іван Люленов
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Богдан Беспалов і OKS
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Олена Світлицька
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Доротюк Аліна
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Григорій і Христина Решетник
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Олег Борисов
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Марина Арістова та Вікторія Кагаловська
Фото: David Neparidze
прем'єра фільму Коли ти вийдеш заміж, кіноновини України, українське кіно 2025, зіркові гості на прем'єрі Fullscreen
Олексій Комаровський і Денис Тарасов

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра "Паддінгтон у Перу".

Крім цього, Фокус писав, як пройшов закритий показ фільму "Хороша погана дівчинка".