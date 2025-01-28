"Російський режисер": Доротюк рознесла тизер комедії від "95 кварталу"

Відома інтерв'юерка не залишила поза увагою ім'я режисера — Олексія Кірющенка, відомого за роботою над російським серіалом "Моя прекрасна няня".

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Журналістка та інтерв'юерка Аліна Доротюк не змогла пройти повз анонсовану нову стрічку "Студії Квартал 95". Хоча творці фільму обіцяють, що це буде своєрідне "щеплення від русского мира", сам трейлер викликав у Доротюк більше запитань, ніж бажання йти в кіно. Свою позицію інтерв'юерка висловила у себе в телеграм-каналі.

Ведуча зазначила, що хоча акторський склад фільму, серед яких Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Олексій Нагрудний, справді вражає, але сама ідея фільму викликає певні сумніви.

Доротюк рознесла тизер комедії від "95 кварталу" Доротюк рознесла тизер комедії від "95 кварталу"

""Студія Квартал 95" анонсували нове кіно — вже 27-го березня на великих екранах. Якось трейлер, який вкотре вказує на неповноцінність українців, не спонукає до перегляду цього чергового "кіношедевру" від творців "слуги народу". Самі ж творці фільму обіцяють, що їхня стрічка стане так званим "щепленням від русского мира": "Фільм розповідає історію українки, яка 10 років живе в окупації, де їй не тільки повністю промили мізки, а й яка сама стала проповідницею хворих ідей і фейків про Україну. За сюжетом, через непередбачувані обставини, героїня потрапляє на Захід України, де реальність перевертає її світ з ніг на голову. Як складеться її доля і чи зможе вона кинути виклик усьому, що вважала правдою?" Ну головне, щоб не було як завжди — зайшли з геніальною ідеєю, яку наприкінці перетворили на ... Або, як я люблю говорити: "Почали за здравіє, закінчили за упокій"", — поділилася своєю думкою Аліна Доротюк.

Доротюк також акцентувала увагу, що режисером виступає Олексій Кірющенко, який раніше працював над серіалом "Моя прекрасна няня" в Росії, де українців зображували в негативному світлі.

"Найбільшим каламбуром усієї цієї історії є ім'я режисера — Олексія Кірющенка. Який колись знімав "Мою прекрасну няню" на росії — той самий серіал, де українців показували ідіотами. А тепер режисер зняв комедію, де ідіотами вже зображатиме росіян. То хто ж "ідіоти" я так і не зрозуміла", — додала Доротюк.

Студія "Квартал 95" представила перший тизер нового фільму

Студія "Квартал 95" оприлюднила перший тизер своєї нової стрічки — "раша гудбай". За словами творців, цей фільм стане своєрідним "щепленням" від впливу "русского мира".

Генеральний продюсер фільму Сергій Шефір розповів, що ідея картини зародилася зі сміливого припущення: "А що, якби одна з проросійських пропагандисток опинилася в Україні і побачила реальність на власні очі? Чи можливо вилікуватися від вірусу "русского мира"?" Саме навколо цих питань почалося створення сценарію.

За словами креативного продюсера Юрія Костюка, сюжет розповідає історію українки, яка 10 років прожила в окупації, повністю піддавшись російській пропаганді. Вона не тільки повірила в брехню, а й сама стала її носієм. Але одного разу випадково потрапляє на Захід України, де їй доведеться переглянути все, що вона вважала правдою.

Хто такий Олексій Кирющенко?

Олексій Кирющенко Фото: detector.media

Олексій Кирющенко — український режисер, який тривалий час жив і працював у Росії, а також співпрацював з українськими проектами студії "Квартал 95". Він був залучений до створення таких серіалів, як "Свати", "Папік" і "Слуга народу".

Олексій Кирющенко народився 3 серпня 1964 року в Харкові. Після закінчення школи в Павлограді Дніпропетровської області 1981 року вступив до Дніпропетровського театрального училища. Перші роки свого життя провів із матір'ю та братом-музикантом. Навчаючись у театральному училищі під керівництвом заслуженої працівниці культури Неллі Михайлівни Пінської, він не зміг завершити навчання і, після третього курсу, 1987 року переїхав до Москви.

У 1991 році Олексій закінчив акторсько-режисерське відділення Щукінського театрального училища. Протягом 1991-2001 років працював актором у театрі імені Вахтангова та режисером у Театрі на Таганці, Театрі імені Рубена Симонова, а також у театрі "Співдружність акторів Таганки".

З 2001 року він став художнім керівником Театру комедії в Москві. У 2004 році він дебютував як режисер, знявши російський комедійний телесеріал "Моя прекрасна няня", який здобув популярність у країнах СНД.

У 2020 році Олексій Кірющенко брав участь у розробці концепції російськомовного телеканалу "Дом/Дом", орієнтованого на тимчасово окуповані території України, який був створений на базі UATV. У 2021 році він став співвласником бізнесів із виробництва дронів через компанії ТОВ "Калвер Технолоджис" і ТОВ "Калвер Авіейшн", отримавши по 5% у кожній із них, а також став власником ТОВ "Глефа".

Олексій Кирющенко Фото: instagram.com/alexeykiryuschenko/

Позиція Олексія Кірющенка щодо війни в Україні

Після початку війни Росії проти України Олексій Кирющенко відмовився від російського громадянства і отримав українське. Він також став співвласником компаній, що займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів. Кирющенко підкреслює, що його сім'я має проукраїнську позицію, і його син служить у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Раніше, 2020 року, Кирющенко заявляв, що в нього немає концепції війни, і він прагне припинити боротьбу між сходом і заходом України.

Таким чином, позиція Олексія Кирющенка щодо війни в Україні є проукраїнською, і він активно підтримує Україну в цей складний період.

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