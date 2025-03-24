В одном зале с Байденом: Дженнифер Лопес вывела в свет 17-летнюю дочь (фото)

Дочь певицы, которая идентифицирует себя как "они" и небинарная персона, впервые за долгое время вышла с матерью на красную дорожку.

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55-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес вывела в свет 17-летнюю дочь Эмму, отцом которой является бывший муж артистки Марк Энтони, пишет Hello. Они вместе посетили премьеру возрожденного бродвейского мюзикла "Отелло" в театре Бэрримор в Нью-Йорке с Дензелом Вашингтоном и Джейком Джилленхолом в главных ролях.

Для красной дорожки Дженнифер выбрала роскошный наряд темно-синего цвета, состоящий из кроп-топа с высоким воротом и длинными рукавами и облегающей юбки с удлиненным подолом, расшитыми стразами. Образ дополнили черная шуба, паря ярких круглых бриллиантовых серег Estate, кольцо Briony Raymond 1960-х годов Bombé, а также коктейльное кольцо Estate Diamond и черный клатч. Длинные волосы Лопес собрала в тугой пучок и гладко зачесаны спереди.

Джей Ло и ее дочь Эмма Фото: Getty

Что касается Эммы, то она позировала фотографам в черном костюме оверсайз в белую полоску. Строгий пиджак дочь звезды "разбавила" серой рубашкой на пуговицах и узорчатым галстуком, придав классическому образу модный оттенок. Из украшений она выбрала несколько серег и цепочку с жемчужной подвеской, а массивные черные мокасины и очки в черной оправе завершили ее наряд.

У Эммы, которая позиционирует себя как небинарная персона , есть брат-близнец Макс. Он не сопровождал мать и сестру на мероприятии.

Премьера с участием экс-президента США

В новой постановке, режиссером которой является Кенни Леон, главные роли, как уже упоминалось выше, исполняют два актера первой величины — Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол. Дензел возвращается к Шекспиру после того, как снялся в нашумевшем фильме Джоэла Коэна "Трагедия Макбета" (2021), чтобы сыграть главного героя. Джейку досталась роль коварного Яго.

Премьера была отмечена громким появлением бывшего президента Джо Байдена и его жены Джилл. Среди других знаменитостей ее посетили Кэти Холмс, Анджела Бассетт, Ариана Дебозе, Джейми Ли Кертис, Анна Винтур и многие другие.

Джо Байден с женой Джилл на премьере Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись, а его старшая дочь прекратила общение с мачехой.