В одному залі з Байденом: Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку (фото)
Дочка співачки, яка ідентифікує себе як "вони" і небінарна персона, вперше за довгий час вийшла з матір'ю на червону доріжку.
55-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку Емму, батьком якої є колишній чоловік артистки Марк Ентоні, пише Hello. Вони разом відвідали прем'єру відродженого бродвейського мюзиклу "Отелло" в театрі Беррімор у Нью-Йорку з Дензелом Вашингтоном і Джейком Джилленхолом у головних ролях.
Для червоної доріжки Дженніфер обрала розкішне вбрання темно-синього кольору, яке складалося з кроп-топа з високим коміром і довгими рукавами та відвертої спідниці з подовженим подолом, розшитими стразами. Образ доповнили чорна шуба, пара яскравих круглих діамантових сережок Estate, каблучка Briony Raymond 1960-х років Bombé, а також коктейльна каблучка Estate Diamond і чорний клатч. Довге волосся Лопес зібрала в тугий пучок і гладко зачесала спереду.
Що стосується Емми, то вона позувала фотографам у чорному костюмі оверсайз у білу смужку. Строгий піджак донька зірки "розбавила" сірою сорочкою на ґудзиках і візерунчастою краваткою, надавши класичному образу модного відтінку. З прикрас вона вибрала кілька сережок і ланцюжок з перловою підвіскою, а масивні чорні мокасини і окуляри в чорній оправі завершили її вбрання.
У Емми, яка позиціонує себе як небінарна персона, є брат-близнюк Макс. Він не супроводжував матір і сестру на заході.
Прем'єра за участю експрезидента США
У новій постановці, режисером якої є Кенні Леон, головні ролі, як уже згадувалося вище, виконують два актори першої величини – Дензел Вашингтон і Джейк Джилленхол. Дензел повертається до Шекспіра після того, як знявся в гучному фільмі Джоела Коена "Трагедія Макбета" (2021), щоб зіграти головного героя. Джейку дісталася роль підступного Яго.
Прем'єра була відзначена гучною появою колишнього президента Джо Байдена і його дружини Джилл. Серед інших знаменитостей на неї завітали Кеті Голмс, Анджела Бассетт, Аріана Дебозе, Джеймі Лі Кертіс, Анна Вінтур та багато інших.
Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися, а його старша дочка припинила спілкування з мачухою.