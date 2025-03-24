В одному залі з Байденом: Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку (фото)

Дочка співачки, яка ідентифікує себе як "вони" і небінарна персона, вперше за довгий час вийшла з матір'ю на червону доріжку.

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55-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку Емму, батьком якої є колишній чоловік артистки Марк Ентоні, пише Hello. Вони разом відвідали прем'єру відродженого бродвейського мюзиклу "Отелло" в театрі Беррімор у Нью-Йорку з Дензелом Вашингтоном і Джейком Джилленхолом у головних ролях.

Для червоної доріжки Дженніфер обрала розкішне вбрання темно-синього кольору, яке складалося з кроп-топа з високим коміром і довгими рукавами та відвертої спідниці з подовженим подолом, розшитими стразами. Образ доповнили чорна шуба, пара яскравих круглих діамантових сережок Estate, каблучка Briony Raymond 1960-х років Bombé, а також коктейльна каблучка Estate Diamond і чорний клатч. Довге волосся Лопес зібрала в тугий пучок і гладко зачесала спереду.

Джей Ло та її донька Емма Фото: Getty

Що стосується Емми, то вона позувала фотографам у чорному костюмі оверсайз у білу смужку. Строгий піджак донька зірки "розбавила" сірою сорочкою на ґудзиках і візерунчастою краваткою, надавши класичному образу модного відтінку. З прикрас вона вибрала кілька сережок і ланцюжок з перловою підвіскою, а масивні чорні мокасини і окуляри в чорній оправі завершили її вбрання.

У Емми, яка позиціонує себе як небінарна персона, є брат-близнюк Макс. Він не супроводжував матір і сестру на заході.

Прем'єра за участю експрезидента США

У новій постановці, режисером якої є Кенні Леон, головні ролі, як уже згадувалося вище, виконують два актори першої величини – Дензел Вашингтон і Джейк Джилленхол. Дензел повертається до Шекспіра після того, як знявся в гучному фільмі Джоела Коена "Трагедія Макбета" (2021), щоб зіграти головного героя. Джейку дісталася роль підступного Яго.

Прем'єра була відзначена гучною появою колишнього президента Джо Байдена і його дружини Джилл. Серед інших знаменитостей на неї завітали Кеті Голмс, Анджела Бассетт, Аріана Дебозе, Джеймі Лі Кертіс, Анна Вінтур та багато інших.

Джо Байден із дружиною Джилл на прем'єрі Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися, а його старша дочка припинила спілкування з мачухою.