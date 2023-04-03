Бен Аффлек провел время с дочерью Дженнифер Лопес (фото)

Муж Джей Ло и ее дочь от предыдущего брака прогулялись по весеннему городу вдвоем.

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50-летний американский актер Бен Аффлек был замечен на прогулке с дочерью Дженнифер Лопес в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный актер и 15-летняя Эмма прогуливались по городу, чтобы совершить покупки и перекусить, все время улыбаясь друг другу.

Аффлек и дочь Джей Ло от союза с Марком Энтони надели удобные и теплые образы для апрельской прогулки. Актер выбрал черный бомбер поверх черного худи и белой футболки под ним.

Он добавил к образу серые джинсы и черно-белые высокие кроссовки.

Эмма выглядела уютно в большом белом худи и джинсах свободного кроя. Она дополнила свой образ парой белых кроссовок Converse, которые выглядели так, будто они были нарисованы несколькими разноцветными маркерами.

В ушах Эммы были проводные наушники, подсоединенные к телефону в руке, но она, казалось, полностью была увлечена шутками звездного отчима.

Они сначала посетили букинистический магазин, а затем отправились в комиссионный магазин, а завершили свою прогулку по обеду в Jack in the Box.

Бен Аффлек с дочерью Дженнифер Лопес

15-летняя Эмма – дочь Дженнифер Лопес и певца Марка Энтони. У нее есть брат-близнец Макс. Недавно девочка-подросток объявила себя небинарной персоной.

Напомним, Бен Аффлек был замечен на прогулке с сыном.

Также Фокус писал о выходе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на красную дорожку.