Бен Аффлек провел время с дочерью Дженнифер Лопес (фото)
Муж Джей Ло и ее дочь от предыдущего брака прогулялись по весеннему городу вдвоем.
50-летний американский актер Бен Аффлек был замечен на прогулке с дочерью Дженнифер Лопес в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.
Оскароносный актер и 15-летняя Эмма прогуливались по городу, чтобы совершить покупки и перекусить, все время улыбаясь друг другу.
Аффлек и дочь Джей Ло от союза с Марком Энтони надели удобные и теплые образы для апрельской прогулки. Актер выбрал черный бомбер поверх черного худи и белой футболки под ним.
Он добавил к образу серые джинсы и черно-белые высокие кроссовки.
Эмма выглядела уютно в большом белом худи и джинсах свободного кроя. Она дополнила свой образ парой белых кроссовок Converse, которые выглядели так, будто они были нарисованы несколькими разноцветными маркерами.
В ушах Эммы были проводные наушники, подсоединенные к телефону в руке, но она, казалось, полностью была увлечена шутками звездного отчима.
Они сначала посетили букинистический магазин, а затем отправились в комиссионный магазин, а завершили свою прогулку по обеду в Jack in the Box.
15-летняя Эмма – дочь Дженнифер Лопес и певца Марка Энтони. У нее есть брат-близнец Макс. Недавно девочка-подросток объявила себя небинарной персоной.
Напомним, Бен Аффлек был замечен на прогулке с сыном.
Также Фокус писал о выходе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на красную дорожку.