Бена Аффлека заметили на прогулке с сыном (фото)

Звездный отец недавно вернулся из промо-тура своего нового фильма.

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50-летний американский актер Бен Аффлек был замечен на прогулке со своим сыном. Об этом пишет Hollywood Life.

Лишь через день после рекламы своего нового фильма "Air" в Нью-Йорке с Мэттом Дэймоном и Виолой Дэвис Бен Аффлек вернулся в Лос-Анджелес, где проводит время со своим 11-летним сыном Сэмюэлем.

Мужа Дженнифер Лопес заметили, когда он покупал напитки себе и наследнику в Starbucks в Брентвуде, Калифорния.

Его также заметили со своей матерью Крис, когда оскароносный актер общался по телефону во время прогулки. Аффлек вышел в свет в белой футболке под синим свитером-джемпером под серой курткой.

Он держал большой напиток во время телефонного общения, продемонстрировав подстриженную бороду во время прогулки. Свой образ Аффлек дополнил парой черных джинсов и белых кроссовок Air Jordan.

Его сын Сэмюэль был в зеленой футболке под белой баскетбольной формой, гуляя со звездным отцом. 11-летний мальчик также надел синие баскетбольные шорты и красные кроссовки.

Мать Бена Аффлека Крис была замечена на прогулке с сыном и внуком в темно-синем пальто, серых спортивных штанах и зеленых кроссовках.

Бен Аффлек с сыном

Напомним, Бен Аффлек рассказал о весомой помощи Дженнифер Лопес при создании его нового фильма.

Также Фокус писал об истинной причине, почему Бен Аффлек был расстроен на "Грэмми-2023".