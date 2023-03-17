Бен Аффлек объяснил, почему был расстроен на "Грэмми-2023"
Оскароносный актер не сильно разбирается в музыкальной индустрии.
50-летний американский актер Бен Аффлек раскрыл истинную причину своего недовольного лица на "Грэмми-2023". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
За свою карьеру оскароносный Аффлек побывал на множестве церемоний вручения наград, но именно его присутствие на церемонии вручения премии "Грэмми" в начале 2023 года по-настоящему произвело фурор.
Бен Аффлек пошел на церемонию с женой Дженнифер Лопес и был замечен с недовольным лицом, вдохновившим на многие шутки и мемы.
"Я хорошо провел время на "Грэмми". Моя жена собиралась, и я подумал: "Ну, будет хорошая музыка". Это может быть весело". На вручениях кинопремий – это речи и вебинары с возведением звука. Но я думал, что это будет весело", – рассказывает 50-летний актер.
Аффлек говорит, что мемы были результатом неправильного выбора времени – в частности, кадр, на котором он что-то шепчет своей жене, а она что-то отвечает.
В частности, актер признался, что не совсем в курсе того, что происходит на музыкальной сцене, несмотря на то, что он женат на поп-звезде.
Напомним, Бен Аффлек был замечен на прогулке с мамой.
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