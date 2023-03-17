Бен Аффлек объяснил, почему был расстроен на "Грэмми-2023"

Оскароносный актер не сильно разбирается в музыкальной индустрии.

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50-летний американский актер Бен Аффлек раскрыл истинную причину своего недовольного лица на "Грэмми-2023". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

За свою карьеру оскароносный Аффлек побывал на множестве церемоний вручения наград, но именно его присутствие на церемонии вручения премии "Грэмми" в начале 2023 года по-настоящему произвело фурор.

Бен Аффлек пошел на церемонию с женой Дженнифер Лопес и был замечен с недовольным лицом, вдохновившим на многие шутки и мемы.

"Я хорошо провел время на "Грэмми". Моя жена собиралась, и я подумал: "Ну, будет хорошая музыка". Это может быть весело". На вручениях кинопремий – это речи и вебинары с возведением звука. Но я думал, что это будет весело", – рассказывает 50-летний актер.

Аффлек говорит, что мемы были результатом неправильного выбора времени – в частности, кадр, на котором он что-то шепчет своей жене, а она что-то отвечает.

В частности, актер признался, что не совсем в курсе того, что происходит на музыкальной сцене, несмотря на то, что он женат на поп-звезде.

Джей Ло и Бен Аффлек на "Грэмми-2023" Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек был замечен на прогулке с мамой.

Также Фокус писал о комфортных образах для весеннего свидания от Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.