Бен Аффлек пояснив, чому був засмучений на "Греммі-2023"

Оскароносний актор не сильно розбирається в музичній індустрії.

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50-річний американський актор Бен Аффлек розкрив справжню причину свого незадоволеного обличчя на "Греммі-2023". Про це пише The Hollywood Reporter.

За свою кар’єру оскароносний Аффлек побував на безлічі церемоній вручення нагород, але саме його присутність на церемонії вручення премії "Греммі" на початку 2023 по-справжньому викликала фурор.

Бен Аффлек пішов на церемонію з дружиною Дженніфер Лопес і був помічений з незадоволеним обличчям, що надихнуло на багато жартів і мемів.

"Я добре провів час на "Греммі". Моя дружина збиралася, і я подумав: "Ну, буде хороша музика". Це може бути весело". На врученнях кінопремій це промови та вебінари зі зведенням звуку. Але я думав, що це буде весело", — розповідає 50-річний актор.

Аффлек каже, що меми були результатом неправильного вибору часу – зокрема, кадр, на якому він щось шепоче своїй дружині, а вона щось відповідає.

Зокрема він зізнався, що не зовсім у курсі того, що відбувається на музичній сцені, незважаючи на те, що він одружений з поп-зіркою.

Джей Ло та Бен Аффлек на "Греммі-2023" Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бена Аффлека помітили на прогулянці з мамою.

Також Фокус писав про комфортні образи для весняного побачення від Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.