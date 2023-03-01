Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продемонстрували комфортні образи для весняного побачення (фото)

Зіркова пара продовжує шукати свій ідеальний сімейний маєток.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек продемонстрували комфортні образи для весняного побачення 2023. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару напередодні помітили під час пошуку їхнього майбутнього маєтку. Попри те, що раніше ходили чутки, начебто вони вже придбали сімейне гніздечко за 34,5 млн доларів.

Знаменитостей, які одружилися в липні 2022 після відновлення роману під час пандемії COVID-19, було сфотографовано, коли вони входили та виходили з дому пліч-о-пліч.

Лопес та Аффлек прибули на повністю електричному автомобілі Mercedes-Benz EQS-Class, який коштує понад 125 000 доларів.

Зірка сцени та голлівудський актор оглядали будинок із двома іншими джентльменами. Їхні пошуки ідеального розкішного любовного гніздечка почалися на початку 2022 року, коли пару часто фотографували під час відвідування дорогих об’єктів у Лос-Анджелесі.

Цього разу Джей Ло обрала для виходу світлі спортивні штани, трендову теплу сорочку в клітинку та гірчичне взуття на платформі. Її волосся було розпущене.

Тим часом Бен Аффлек був одягнутий у темно-синій светр, класичні джинси та кросівки Nike.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Нагадаємо, Джей Ло продемонструвала ідеальний аутфіт для весни 2023.

Також Фокус писав про образ Дженніфер Лопес із сумочкою за 132 тисячі гривень.