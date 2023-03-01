Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показали комфортные образы для весеннего свидания (фото)

Звездная пара продолжает искать свое идеальное семейное имение.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек продемонстрировали комфортные образы для весеннего свидания 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару накануне заметили во время поиска их будущего имения. Несмотря на то, что раньше ходили слухи, будто они уже приобрели семейное гнездышко за 34,5 млн долларов.

Знаменитости, которые поженились в июле 2022 после восстановления романа во время пандемии COVID-19, были сфотографированы, когда они входили и выходили из дома бок о бок.

Лопес и Аффлек прибыли на полностью электрическом автомобиле Mercedes-Benz EQS-Class, который стоит более 125 000 долларов.

Звезда сцены и голливудский актер осматривали дом с двумя другими джентльменами. Их поиски идеального роскошного любовного гнездышка начались в начале 2022 года, когда пару часто фотографировали во время посещения дорогих объектов в Лос-Анджелесе.

На этот раз Джей Ло выбрала для выхода светлые спортивные штаны, теплую трендовую рубашку в клетку и горчичную обувь на платформе. Ее волосы были распущены.

Тем временем Бен Аффлек был одет в темно-синий свитер, классические джинсы и кроссовки Nike.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Напомним, Джей Ло продемонстрировала идеальный аутфит для весны 2023.

Также Фокус писал об образе Дженнифер Лопес с сумочкой за 132 тысячи гривен.