Дженнифер Лопес продемонстрировала образ с сумочкой за 132 тысячи гривен (фото)
Традиционно артистку заметили у танцевальной студии в Лос-Анджелесе
53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала образ с сумочкой за 132 тысячи гривен. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены и соцсетей была одета в нежно-голубой спортивный костюм, когда она прибыла в танцевальную репетиционную студию в Лос-Анджелесе.
Артистка, которая на прошлой неделе появилась в рекламе Dunkin' Donuts Super Bowl вместе с Беном Аффлеком, выглядела стильно в мешковатых синих спортивных штанах в сочетании с бело-синим топом.
На ногах Джей Ло были массивные белые кроссовки Air Jordan Mid, а к образу она добавила сумочку Louis Vuitton за 3355 долларов через плечо (около 132 тысяч гривен).
Американская знаменитость выскочила из белого внедорожника и попала на танцевальный сеанс.
Волосы возлюбленной Бена Аффлека были распущены, а на лице она сделала легкий дневной макияж.
53-летнюю Дженнифер Лопес часто "ловят" папарацци именно в этом месте, поскольку она является постоянным посетителем танцевальной студии.
Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес показала комфортный образ для весны 2023 года.
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