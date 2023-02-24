Дженнифер Лопес продемонстрировала образ с сумочкой за 132 тысячи гривен (фото)

Традиционно артистку заметили у танцевальной студии в Лос-Анджелесе

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала образ с сумочкой за 132 тысячи гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и соцсетей была одета в нежно-голубой спортивный костюм, когда она прибыла в танцевальную репетиционную студию в Лос-Анджелесе.

Артистка, которая на прошлой неделе появилась в рекламе Dunkin' Donuts Super Bowl вместе с Беном Аффлеком, выглядела стильно в мешковатых синих спортивных штанах в сочетании с бело-синим топом.

На ногах Джей Ло были массивные белые кроссовки Air Jordan Mid, а к образу она добавила сумочку Louis Vuitton за 3355 долларов через плечо (около 132 тысяч гривен).

Американская знаменитость выскочила из белого внедорожника и попала на танцевальный сеанс.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Волосы возлюбленной Бена Аффлека были распущены, а на лице она сделала легкий дневной макияж.

53-летнюю Дженнифер Лопес часто "ловят" папарацци именно в этом месте, поскольку она является постоянным посетителем танцевальной студии.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес показала комфортный образ для весны 2023 года.

Также Фокус писал о любимой весенней сумочке принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.