Как выглядит любимая весенняя сумочка Кейт Миддлтон (фото)

В коллекции аксессуаров принцессы Уэльской уже есть несколько таких единиц разных цветов.

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Стало известно, как выглядит любимая весенняя сумочка Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hello Magazine.

Любимый бренд сумок принцессы Уэльской Aspinal пришел на помощь весенней моде 2023 с последней версией своего бестселлера Mayfair.

Принцесса Кейт предпочитает сиреневые, черные и зеленые версии классической структурированной кожаной сумки, но, судя по всему, мы увидим ее в новом цвете Aspinal Mayfair – традиционно синем.

Свежий оттенок синего – это цвет, который Кейт носила раньше, и это палитра вне времени, как и в тренде.

Жене будущего короля Великобритании, несомненно, понравится тот факт, что ее фирменная любимая сумочка только что была выпущена в этом прекрасном голубом цвете в трех размерах Mayfair – midi, mini и nano.

Миддлтон любит неклассический цветной аксессуар, поскольку у нее есть Mayfair в пастельно-сиреневом цвете.

Стоимость такого аксессуара составляет 595 фунтов стерлингов (около 27 тысяч гривен).

Кэтрин Миддлтон постоянно демонстрирует стильные и увлекательные образы. Принцесса Уэльская также делает ставку на бюджетные варианты вещей, чем становится еще более близкой к народу.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, бюджетные серьги Кейт Миддлтон стали бестселлером в Сети.

Также Фокус писал о трендовых сумках на весну 2023 года.