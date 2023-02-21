Серьги Zara за $28 после выхода Кейт Миддлтон стали бестселлером

Принцесса Уэльская часто показывает бюджетные варианты одежды и аксессуаров.

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Сережки Zara за 28 долларов раскупили после того, как Кейт Миддлтон надела их на BAFTA-2023. Об этом пишет Economic Times.

Принцессу Уэльскую заметили с бюджетным аксессуаром на красной дорожке с мужем принцем Уильямом на церемонии вручения премии British Film and Television Awards 2023.

Она также продемонстрировала белое платье от Alexander McQueen. Жена будущего короля Великобритании еще больше сменила образ с помощью черных оперных перчаток.

Королевскую персону часто замечают на мероприятиях, когда она демонстрирует ряд доступных вариантов одежды и аксессуаров, что делает ее очень близкой к народу. С другой стороны, принц Уильям придерживался классического дресс-кода с черной бабочкой и в бархатном смокинге.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Серьги за 28 долларов (около тысячи гривен) уже распроданы на веб-сайте Zara. Испанский бренд описывает их как "Каскадные цветочные серьги", имеющие цветочный дизайн со стразами.

Принц Уильям является президентом BAFTA с момента своего назначения в 2010 году. Королевские супруги часто посещают церемонию вручения наград, которую также называют "британским Оскаром". В последний раз пара была на церемонии в 2020 году.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон боится контактировать с принцем Гарри.

Также Фокус писал об интимном жесте Кейт Миддлтон на публике к своему мужу.