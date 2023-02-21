Сережки Zara за $28 після виходу Кейт Міддлтон стали бестселером

Принцеса Уельська часто демонструє бюджетні варіанти одягу та аксесуарів.

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Сережки Zara за 28 доларів розкупили після того, як Кейт Міддлтон одягла їх на BAFTA-2023. Про це пише Еconomic Тimes.

Принцесу Уельську помітили з бюджетним аксесуаром на червоній доріжці з чоловіком принцом Вільямом під час церемонії вручення премії British Film and Television Awards 2023.

Вона також продемонструвала білу сукню від Alexander McQueen. Дружина майбутнього короля Великобританії ще більше змінила образ за допомогою чорних оперних рукавичок.

Королівську персону часто помічають на заходах, коли вона демонструє низку доступних варіантів одягу та аксесуарів, що робить її надзвичайно близькою до народу. З іншого боку, принц Вільям дотримувався класичного дрес-коду з чорним метеликом в оксамитовому смокінгу.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Наразі сережки за 28 доларів (близько тисячі гривень) розпродані на вебсайті Zara. Іспанський бренд описує їх як "Каскадні квіткові сережки", які мають квітковий дизайн із стразами.

Зазначимо, що принц Вільям є президентом BAFTA з моменту свого призначення в 2010 році. Королівське подружжя часто відвідує церемонію вручення нагород, яку називають "британським Оскаром". Востаннє пара була на церемонії у 2020 році.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон боїться контактувати з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про інтимний жест Кейт Міддлтон на публіці до свого чоловіка.