Кейт Міддлтон боїться листувань з принцом Гаррі чи його друзями: деталі

Принцеса Уельська не хоче, аби її повідомлення знову опинилися в мережі.

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У мережу потрапили особисті повідомлення Кейт Міддлтон принцу Гаррі. Про це пише New Idea.

Герцог Сассекський у своїх скандальних мемуарах поділився особистими повідомленнями між нею та Меган Маркл і розкрив їхні приватні розмови, у результаті чого дехто вважав принцесу Уельську холодною.

"Це випробування повністю змінило те, як Кейт бачить Гаррі", — каже джерело. "Колись він був одним із її найближчих друзів… тепер довіра повністю зникла. Останнє, чого хоче Кейт, це бути змушеною зустрітися віч-на-віч з двома людьми, які так сильно намагалися завдати їй болю".

Коронація Карла ІІІ 6 травня 2023 має стати періодом святкування для його родини, але натомість "Кейт хвилюється, що якщо з’являться Сассекси, їй доведеться кожну секунду дивитися через плече", — продовжує інсайдер.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами Фото: Getty

Менший брат принца Вільяма, викриваючи обмін текстовими повідомленнями Кейт Міддлтон з Меган Маркл з приводу розбіжностей щодо сукні подружки нареченої принцеси Шарлотти напередодні весілля герцогів Сассекських у 2018 році, "змусив Кейт засумніватися".

"Король попросив Вільяма і Кейт знову зв'язатися з Гаррі і Меган і спробувати згладити ситуацію, але Кейт думає, що будь-яке текстове повідомлення або електронний лист, надісланий їм, може бути неправильно витлумачений і оприлюднений", — додає джерело.

[ + – ] Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами Фото: Getty Images

Принцеса Уельська навіть наразі стримано веде письмові розмови з кимось, хто взаємно близький Гаррі – як-от кілька друзів Вільяма і навіть принцеса Євгенія, тому що вона хвилюється, що це може опинитися в руках Сассекських.

"Вона до параної обережно пише що-небудь у письмовому вигляді, якщо їх це стосується", — зізнається інсайдер.

Нагадаємо, колишній дворецький принцеси Діани запропонував варіант для примирення принца Гаррі та принца Вільяма.

Також Фокус писав про басейн у розкішному маєтку принца Гаррі та Меган Маркл.