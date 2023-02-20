Кейт Миддлтон боится переписок с принцем Гарри и его друзьями: детали

Принцесса Уэльская не хочет, чтобы ее сообщения снова оказались в Сети.

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В Сеть попали личные сообщения Кейт Миддлтон принцу Гарри. Об этом пишет New Idea.

Герцог Сассекский в своих скандальных мемуарах поделился личными сообщениями между ней и Меган Маркл и раскрыл их частные разговоры, в результате чего некоторые считали принцессу Уэльскую холодной.

"Это испытание полностью изменило то, как Кейт видит Гарри", — говорит источник. "Когда-то он был одним из ее ближайших друзей… теперь доверие полностью исчезло. Последнее, чего хочет Кейт, это быть вынужденной встретиться лицом к лицу с двумя людьми, которые так сильно пытались причинить ей боль".

Коронация Карла ІІІ 6 мая 2023 года должна стать периодом празднования для его семьи, но "Кейт волнуется, что если появятся Сассексы, ей придется каждую секунду смотреть через плечо", — продолжает инсайдер.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри с женами Фото: Getty

Меньший брат принца Уильяма, разоблачая обмен текстовыми сообщениями Кейт Миддлтон с Меган Маркл по поводу разногласий касательно платья подружки невесты принцессы Шарлотты накануне свадьбы герцогов Сассекских в 2018 году, "заставил Кейт усомниться".

"Король попросил Уильяма и Кейт снова связаться с Гарри и Меган и попытаться сгладить ситуацию, но Кейт думает, что любое текстовое сообщение или электронное письмо, посланное им, может быть неправильно истолковано и обнародовано", — добавляет источник.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри с женами Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская даже сдержанно ведет письменные разговоры с кем-то, кто взаимно близок Гарри: несколько друзей Уильяма и даже принцесса Евгения, потому что она волнуется, что это может оказаться в руках Сассекских.

"Она в паранойе осторожно пишет что-нибудь в письменном виде, если их это касается", — признается инсайдер.

Напомним, бывший дворецкий принцессы Дианы предложил вариант для примирения принца Гарри и принца Уильяма.

Также Фокус писал о бассейне в роскошном имении принца Гарри и Меган Маркл.