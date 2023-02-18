Как выглядит бассейн принца Гарри и Меган Маркл в доме за $14 миллионов (фото)

Вполне вероятно, что теперь герцоги Сассекские довольны своим жильем, а их дети — Арчи Харрисон и Лилибет Диана — проводят много времени на свежем воздухе около бассейна.

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Огромный особняк принца Гарри и Меган Маркл стоимостью 14 миллионов долларов (11 миллионов фунтов стерлингов) продолжает удивлять фанатов королевской пары. Фрагменты из их документального фильма для Netflix продемонстрировали огромную кухню и большой вестибюль с потрясающей входной дверью. Об этом пишет Hello.

Помимо винного погреба и игровой комнаты в доме у герцогов Сассекских есть впечатляющий бассейн.

Вилла принца Гарри и Меган Маркл, официально названная Chateau of Riven Rock, была внесена в список арендной платформы Giggster и это дало королевским поклонникам возможность увидеть их пространство во всей красе.

Хоть изображения были сделаны до того, как королевская чета переехала, они показывают больше их жилье, чем когда-либо прежде.

Бассейн окружен шезлонгами и зонтиками от солнца, а также живой изгородью. К дому ведет каменная лестница, а внешний вид виллы можно увидеть на фотографии.

[ + – ] Бассейн в доме Меган Маркл и принца Гарри Фото: Giggster

Хотя у пары не было бассейна в их британском доме Frogmore Cottage, где они жили до переезда, вполне вероятно, что сам принц Гарри научился плавать в королевском бассейне внутри Букингемского дворца.

Также сообщается, что герцоги Сассекские недавно продлили договор аренды своего дома в Великобритании, что указывает на то, что в будущем они могут проводить больше времени в гостях у членов королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на коттедж, в котором жили в Великобритании.