Як виглядає басейн принца Гаррі та Меган Маркл у будинку за $14 мільйонів (фото)

Цілком ймовірно, що тепер герцоги Сассекські задоволені своїм житлом, а їхні діти Арчі Харрісон і Лілібет Діана проводять багато часу на свіжому повітрі біля басейну.

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Величезний особняк принца Гаррі та Меган Маркл вартістю 14 мільйонів доларів (11 мільйонів фунтів стерлінгів) продовжує дивувати фанатів королівської пари. Фрагменти з їхнього документального фільму для Netflix продемонстрували величезну кухню і великий вестибюль з приголомшливими вхідними дверима. Про це пише Hello.

Крім винного льоху та ігрової кімнати в будинку герцогів Сассекських є вражаючий басейн.

Вілла принца Гаррі та Меган Маркл, офіційно названа Chateau of Riven Rock, була внесена до списку орендної платформи Giggster і це дало королівським шанувальникам можливість побачити їхній простір у всій красі.

Хоча зображення були зроблені до того, як королівське подружжя переїхало, вони показують більше їхнє житло, ніж будь-коли раніше.

Басейн оточений шезлонгами та парасольками від сонця, а також живоплотом. До будинку ведуть кам'яні сходи, а зовнішній вигляд вілли можна побачити на фотографії.

[ + – ] Басейн у будинку Меган Маркл та принца Гаррі Фото: Giggster

Хоча пара не мала басейну в їхньому британському будинку Frogmore Cottage, де вони жили до переїзду, цілком імовірно, що сам принц Гаррі навчився плавати в королівському басейні всередині Букінгемського палацу.

Також повідомляється, що герцоги Сассекські нещодавно продовжили договір оренди свого будинку у Великій Британії, що вказує на те, що в майбутньому вони можуть проводити більше часу в гостях у членів королівської родини.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл поскаржилися на котедж, у якому жили у Великій Британії.