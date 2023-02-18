Бывший дворецкий принцессы Дианы рассказал, как может помирить принцев Гарри и Уильяма

Мужчина говорит, что должен раскрыть принцам всю правду, ставшую для него бременем, поскольку не знает, как долго ему осталось жить.

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Принц Уильям и принц Гарри уже несколько лет находятся в конфронтации, и надежды на их примирение все больше тают. Однако бывший дворецкий покойной матери принцев, принцессы Дианы, Пол Баррелл, борющийся сейчас с раком простаты, считает, что у него есть способ помирить братьев, пишет The Mirror.

Мужчина, которому скоро предстоит серьезная операция, говорит, что за время 10-летней службы у Дианы та доверила ему немало секретов, и теперь он должен их раскрыть, поделившись информацией с ее сыновьями, поскольку они стали настоящим бременем.

Баррелл признался, что уже рассказал принцам часть из того, что он знает об их матери, однако это еще далеко не все.

"Я знаю, что некоторые из них некрасивы, но если я покину это место и отправлюсь куда-нибудь еще, они никогда не узнают. Я думаю, они должны знать. Думаю, Диана сказала бы мне: "Пол, ты должен сделать это своим приоритетом. Ты должен пойти и повидаться с моими мальчиками"", – сказала он журналистам.

О раке простаты Баррелл, работавший у Дианы до самой ее смерти в 1997 году и бывший ее доверенным лицом, сообщил в прошлом месяце. Теперь он опасается, что из-за болезни у него не хватит времени, чтобы рассказать принцам всю правду.

Ранее он называл себя "лучшим другом" Дианы и утверждал, что она называла его "единственным мужчиной, которому она когда-либо доверяла". Теперь же он считает своим долгом "внести свой вклад", чтобы помочь восстановить натянутые отношения между двумя братьями. Баррелл считает, что информация, которую Диана доверила ему, может сблизить их, добавив, что покойная принцесса хотела бы, чтобы ее сыновья были рядом до конца жизни.

[ + – ] Пол Баррелл работал на принцессу Диану 10 лет Фото: Getty Images

В своих скандальных мемуарах принц Гарри обвинил бывшего дворецкого своей матери в том, что он нажился на смерти Дианы, когда опубликовал в 2001 году свою книгу "Королевский долг", где содержалось множество личных откровений. Однако недавно тот ответил на критику герцога Сассекского, высказавшись без обиняков.

По словам Пола, он не узнает принца, которого знал еще с момента беременности принцессы Уэльской:

"Я не узнаю молодого человека, которого вижу сегодня. Это не тот мальчик, которого я знал. Сейчас я вижу злого, капризного, привилегированного принца, который постоянно обвиняет других людей и не берет на себя ответственность со своей стороны".

Баррелл считает, что принцесса Диана была бы потрясена, увидев своего младшего сына сегодня.

"Она рассердится на эти личные, мстительные разоблачения, которые подрывают не только Гарри, но и его страну, его семью, учреждение, которым его мать очень гордилась, и наследие его покойной бабушки", – сказал он, обвинив Меган Маркл в том, что это именно американка увела его с правильного пути рали денег.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что принца Гарри и его жену высмеяли в мультсериале "Южный парк", назвав глупыми и недалекими.