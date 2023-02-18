Колишній дворецький принцеси Діани розповів, як може помирити принців Гаррі та Вільяма

Чоловік каже, що повинен розкрити принцам всю правду, яка стала для нього тягарем, бо не знає, як довго йому лишилося жити.

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Принц Вільям і принц Гаррі вже кілька років перебувають у конфронтації, і надії на їхнє примирення все більше тануть. Однак колишній дворецький покійної матері принців, принцеси Діани, Пол Баррелл, який зараз бореться з раком простати, вважає, що він має спосіб помирити братів, пише The Mirror.

Чоловік, який незабаром матиме серйозну операцію, каже, що за час 10-річної служби у Діани та довірила йому чимало секретів, і тепер він повинен їх розкрити, поділившись інформацією з її синами, оскільки вони стали справжнім тягарем.

Баррелл зізнався, що вже розповів принцам частину з того, що він знає про їхню матір, проте це ще далеко не все.

"Я знаю, що деякі з них нехороші, але якщо я покину це місце і вирушу кудись ще, вони ніколи не дізнаються. Я думаю, вони повинні знати. Думаю, Діана сказала б мені: "Пол, ти повинен зробити це своїм пріоритетом. Ти маєш піти та побачитися з моїми хлопчиками", — сказав він журналістам.

Про рак простати Баррелл, який працював у Діани до її смерті в 1997 році і був її довіреною особою, повідомив минулого місяця. Тепер він побоюється, що через хворобу йому не вистачить часу, щоб розповісти принцам всю правду.

Раніше він називав себе "найкращим другом" Діани і стверджував, що вона називала його "єдиним чоловіком, якому вона колись довіряла". Тепер він вважає своїм обов'язком "зробити свій внесок", щоб допомогти відновити натягнуті стосунки між двома братами. Баррелл вважає, що інформація, яку Діана довірила йому, може зблизити їх, додавши, що покійна принцеса хотіла б, щоб її сини були поруч до кінця життя.

[ + – ] Пол Баррелл працював на принцесу Діану 10 років Фото: Getty Images

У своїх скандальних мемуарах принц Гаррі звинуватив колишнього дворецького матері в тому, що він нажився на смерті Діани, коли опублікував у 2001 році свою книгу "Королівський обов'язок", де містилося безліч особистих одкровень. Однак нещодавно той відповів на критику герцога Сассекського, висловившись без натяків.

За словами Пола, він не впізнає принца, якого знав ще з моменту вагітності принцеси Уельської:

"Я не впізнаю молоду людину, яку бачу сьогодні. Це не той хлопчик, якого я знав. Зараз я бачу злого, примхливого, привілейованого принца, який постійно звинувачує інших людей і не бере на себе відповідальність зі свого боку".

Баррелл вважає, що принцеса Діана була б вражена, побачивши свого молодшого сина сьогодні.

"Вона розсердиться на ці особисті, мстиві викриття, які підривають не тільки Гаррі, але і його країну, його родину, установу, якою його мати дуже пишалася, і спадщину його покійної бабусі", — сказав він, звинувативши Меган Маркл у тому, що це саме американка повела його з правильного шляху заради грошей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що принца Гаррі та його дружину висміяли у мультсеріалі "Південний парк", назвавши дурними та недалекими.