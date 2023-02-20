Кейт Міддлтон ляснула принца Вільяма по попі на червоній доріжці (відео)

Королівські фанати неоднозначно відреагували на витівку принцеси Уельської.

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Майже через 12 років після весілля принц Вільям і Кейт Міддлтон продовжують ставитися одне до одного з трепетною ніжністю й фліртувати. Щоправда, якщо раніше такі моменти пара тримала в секреті, то під час останньої появи на червоній доріжці принцеса Уельська не стрималася. Мережу облетіли кадри пари на церемонії нагородження BAFTA, коли Кетрін, про щось розмовляючи з чоловіком під час проходу перед камерами до Королівського фестивального залу в Лондоні, легенько ляснула його нижче від спини.

Подібний жест одних фанатів пари зворушив, а інших обурив, оскільки, на їхню думку, така поведінка не личить високопоставленій членкині королівської родини.

Подружжя здавалося щасливим і розслабленим, вони багато посміхалися та жартували. Перед публікою Кейт з'явилася в білій сукні на одне плече від улюбленого дизайнера Alexander McQueen. Уперше в цьому вбранні вона вийшла у 2018 році. Наразі воно зазнало деяких незначних змін: квіткові деталі на плечі були замінені широким шлейфом.

Образ Кейт доповнила розкішними сережками від бренду Zara за 18 фунтів стерлінгів, чорним клатчем і довгими чорними рукавичками, надавши голлівудському шику ансамблю.

Принц Вільям є президентом BAFTA з 2010 року, а Кейт уперше відвідала захід зі своїм чоловіком у 2017 році.

Окрім Кейт, інші знаменитості обрали не менш розкішні вбрання на церемонію. Фокус писав про п'ять найкрасивіших чорних суконь заходу.