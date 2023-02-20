Кейт Бланшетт і Софі Тернер. Топ 5 чорних суконь на церемонії BAFTA

На церемонії БАФТА, яку також називають британським "Оскаром", взяли курс на чорно-білу класику. Таких вбрань була більшість.

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У лондонському Альберт-гол нагородили лауреатів премії BAFTA 2023 за заслуги в галузі британського та світового кінематографа. Цю церемонію ще називають "британським "Оскаром", натякаючи на те, що часто фільми й актори, які здобули винання в Лондоні, потім стають лауреатами й у Голлівуді. А також на червоній доріжці BAFTA задають тренди для майбутнього "Оскара", і в моді явно чорно-біла гама. Навіть Кейт Міддлтон підтримала цей тренд, з'явившись у білій сукні з чорними "оперними" рукавичками.

Фокус зібрав найкрасивіші та найоригінальніші чорні сукні з червоної доріжки BAFTA.

До речі, багато зірок прикрасили свої вбрання блакитною стрічкою. Це жест на підтримку біженців і тимчасово переміщених осіб по всьому світу, зокрема й українців.

Гвендолін Крісті в Giles

Зірка серіалів "Гра Престолів" і "Венздей" може похвалитися зростом 191 см, і, знімаючись у Тіма Бертона, щиро подякувала йому за те, що він "зробив її красивою".

[ + – ] Гвендолін Крісті завжди вибирає приголомшливі вбрання Фото: Getty Images

Для червоних доріжок вона завжди вибирає разючі й дуже оригінальні вбрання. На BAFTA 44-річна акторка з'явилася в чорній сукні з рюшами та корсетним поясом. І образ доповнила драматичним макіяжем і ефектними масивними перстнями.

Кейт Бланшетт у Maison Margiela

Акторка стала тріумфаторкою премії, отримавши нагороду за роль у фільмі "Тар". Кейт Бланшетт обійшла інших номінанток: Віолу Девіс, Ану де Армас, Даніель Дедвайлер, Емму Томпсон і Мішель Єо. І на червоній доріжці вона мала чудовий вигляд у чорній оксамитовій сукні-колоні від Maison Margiela.

[ + – ] Кейт Бланшетт із призом Фото: Getty Images

І цікаво, але сукня не була новою. Акторка вже вдягала її на церемонію "Оскар" у 2015 році. Її злегка переробили, і образ доповнили розкішним перлинним кольє в стилі королеви Єлизавети I. Його створили в Louis Vuitton спеціально для Кейт зі 188 перлин таїтян і доповнили турмаліном в оправі. Кейт і креативна директорка Франческа Амфітеатроф вигадали його разом.

Софі Тернер у Louis Vuitton

Ще одна зірка "Гри престолів", Софі Тернер, останнім часом не може похвалитися надто успішною кар'єрою в кіно. Її фільм "Люди Ікс: Темний Фенікс" провалився в прокаті, як і серіал "Вижити".

[ + – ] Софі Тернер у Louis Vuitton Фото: Getty Images

Тож зараз вона зайнята сім'єю — лише 15 липня 2022 року в Софі Тернер і Джо Джонаса народилася друга дочка. На червону доріжку BAFTA вона одягла закриту сукню від Louis Vuitton із чорного мережива, прикрашену коштовними брошами.

Розі Гантінгтон-Вайтлі в Alaïa

Модель і акторка, яка славиться своїм бездоганним смаком і оригінальними вбраннями, для червоної доріжки обрала, мабуть, одну з найцікавіших суконь церемонії від Alaïa.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в Alaïa Фото: Getty Images

Щільний обтислий ліф доповнювала оригінальна вузька спідниця зі шнурівкою.

Еллі Голдінг

Не зовсім чорний, але зважаючи на те, що сірий ближче до чорного, ніж до білого, та й у принципі рідко сукні такого відтінку з'являються на червоній доріжці. Співачка Еллі Голдінг, яку колись вважали дівчиною принца Гаррі, справила справжній фурор, вибравши сіру сукню з оригінальними рукавами й доповнивши образ кольє-змією від Bulgari.

[ + – ] Сукню Еллі Голдінг доповнювали дуже довгі рукави Фото: Getty Images

Думки критиків розділилися. Одні вирішили, що прозора сукня з відвертим декольте — одна з найкращих на церемонії. А інші вже порівняли її з дементором через дуже довгі рукави.

Нагадаємо, найкращим фільмом стала військова драма "На Західному фронті без змін". Екранізація однойменного роману Еріха Марії Ремарка зібрала сім нагород BAFTA.

Чотири статуетки отримали "Банші Інішерина" ("Найкращий британський фільм", "Найкращий сценарій", Баррі Кеоган і Керрі Кондон за ролі другого плану). Остін Батлер отримав статуетку в номінації "Найкращий актор" за фільм "Елвіс". Акторкою року за версією BAFTA стала Кейт Бланшетт за роль у фільмі "Тар".

Почесна BAFTA Fellowship була присуджена художнику за костюмами Сенді Павелл.