Кейт Бланшетт и Софи Тернер. Топ-5 черных платьев на церемонии BAFTA

На церемонии "БАФТА", которую также называют британским "Оскаром", явно взяли курс на черно-белую классику. Таких нарядов было большинство.

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В лондонском Альберт-холле наградили лауреатов премии BAFTA 2023 за заслуги в области британского и мирового кинематографа. Эту церемонию еще называют "британским Оскаром", намекая на то, что часто фильмы и актеры, получившие признание в Лондоне, потом становятся лауреатами и в Голливуде. А также на красной дорожке BAFTA задают тренды для будущего "Оскара" и в моде явно черно-белая гамма. Даже Кейт Миддлтон поддержала этот тренд, появившись в белом платье с черными "оперными" перчатками.

Фокус собрал самые красивые и оригинальные черные платья с красной дорожки BAFTA.

К слову, многие звезды украсили свои наряды голубой ленточкой. Это жест в поддержку беженцев и временно перемещенных лиц по всему миру, в том числе и украинцев.

Гвендолин Кристи в Giles

Звезда сериалов "Игра Престолов" и "Уэнсдей" может похвастаться ростом в 191 см, и, снимаясь у Тима Бертона, искренне поблагодарила его за то, что он "сделал ее красивой".

[ + – ] Гвендолин Кристи всегда выбирает потрясающие наряды Фото: Getty Images

Для красных дорожек она всегда выбирает впечатляющие и очень оригинальные наряды. На BAFTA 44-летняя актриса появилась в черном платье с рюшами и корсетным поясом от. И образ дополнила драматическим макияжем и эффектными массивными перстнями.

Кейт Бланшетт в Maison Margiela

Актриса стала триумфатором премии, получив награду за роль в фильме "Тар". Кейт Бланшетт обошла других номинантов: Виолу Дэвис, Ану де Армас, Даниэль Дедуайлер, Эмму Томпсон и Мишель Йео. И на красной дорожке она выглядела потрясающе в черном бархатном платье-колонне от Maison Margiela.

[ + – ] Кейт Бланшетт с призом Фото: Getty Images

И интересно, но платье не было новым. Актриса уже надевала его на церемонию "Оскар" в 2015 году. Его слегка переделали, и образ дополнили роскошным жемчужным колье в стиле королевы Елизаветы I. Его создали в Louis Vuitton специально для Кейт из 188 таитянских жемчужин и дополнили турмалином в оправе. Кейт и креативный директор Франческа Амфитеатроф придумали его вместе.

Софи Тернер в Louis Vuitton

Еще одна звезда "Игры престолов", Софи Тернер, в последнее время не может похвастаться слишком успешной карьерой в кино. Ее фильм "Люди Икс: Темный Феникс" провалился в прокате, как и сериал "Выжить".

[ + – ] Софи Тернер в Louis Vuitton Фото: Getty Images

Так что сейчас она занята семьей – только 15 июля 2022 года у Софи Тернер и Джо Джонаса родилась вторая дочь Виола. На красную дорожку BAFTA она надела закрытое платье от Louis Vuitton из черного кружева, украшенное драгоценными брошами.

Рози Хантингтон-Уайтли в Alaïa

Модель и актриса, которая славится своим безупречными вкусом и оригинальными нарядами, для красной дорожки выбрала, пожалуй, одно из самых интересных платьев церемонии от Alaïa.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли в Alaïa Фото: Getty Images

Плотный облегающий лиф дополняла оригинальная узкая юбка со шнуровкой.

Элли Голдинг

Не совсем черный, но если учесть, что серый ближе к черному, чем к белому, да и в принципе редко платья такого оттенка появляются на красной дорожке. Певица Элли Голдинг, которую когда-то считали девушкой принца Гарри, произвела настоящий фурор, выбрав серое платье с оригинальными рукавами и дополнив образ колье-змеей от Bulgari.

[ + – ] Платье Элли Голдинг дополняли очень ддлинные рукава Фото: Getty Images

Мнения критиков разделились. Одни решили, что прозрачное платье с откровенным декольте – одно из лучших на церемонии. А другие уже сравнили ее с дементором из-за очень длинных рукавов.

Напомним, лучшим фильмом стала военная драма "На Западном фронте без перемен". Экранизация одноименного романа Эриха Марии Ремарка собрала семь наград BAFTA.

Четыре статуэтки получили "Банши Инишерина" ("лучший британский фильм", "лучший сценарий", Барри Кеоган и Керри Кондон за роли второго плана). Остин Батлер получил статуэтку в номинации "лучший актер" за фильм "Элвис". Актрисой года по версии BAFTA стала Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар".

Почетная BAFTA Fellowship была присуждена художнику по костюмам Сэнди Пауэлл.