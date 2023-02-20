Кейт Миддлтон шлепнула принца Уильяма по попе на красной дорожке (видео)

Королевские фанаты неоднозначно отреагировали на выходку принцессы Уэльской.

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Спустя почти 12 лет после свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают относиться друг к другу с трепетной нежностью и флиртовать. Правда, если раньше подобные моменты пара держала в секрете, то во время последнего появления на красной дорожке принцесса Уэльская не сдержалась. Сеть облетели кадры пары на церемонии награждения BAFTA, когда Кэтрин, о чем-то разговаривая с мужем во время прохода перед камерами в Королевский фестивальный зал в Лондоне легонько шлепнула его ниже спины.

Подобный жест одних фанатов пары умилил, а других возмутил, поскольку, по их мнению, такое поведение не подобает высокопоставленному члену королевской семьи.

Супруги выглядели счастливыми и расслабленными, много улыбались и шутили. Перед публикой Кейт появилась белом платье на одно плечо от любимого дизайнера Alexander McQueen. Впервые в этом наряде она вышла в этом наряде в 2018 году. Сейчас оно претерпело некоторые незначительные изменения: цветочные детали на плече были заменены широким шлейфом.

Образ Кейт дополнила роскошными серьгами от бренда Zara за 18 фунтов стерлингов, черным клатчем и длинными черными перчатками, придав ансамблю голливудский шик.

Принц Уильям является президентом BAFTA с 2010 года, а Кейт впервые посетила мероприятие со своим мужем в 2017 году.

Кроме Кейт, другие знаменитости выбрали не менее роскошные наряды на церемонию. Фокус писал о пяти самых красивых черных платьях мероприятия.