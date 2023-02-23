Як виглядає улюблена весняна сумочка Кейт Міддлтон (фото)

У колекції аксесуарів принцеси Уельської вже є кілька таких одиниць різних кольорів.

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Стало відомо, як виглядає улюблена весняна сумочка Кейт Міддлтон. Про це пише Hello Magazine.

Улюблений бренд сумок принцеси Уельської Aspinal прийшов на допомогу весняній моді 2023 з останньою версією свого бестселера Mayfair.

Принцеса Кейт віддає перевагу бузковим, чорним і зеленим версіям класичної структурованої шкіряної сумки, але, судячи з усього, ми побачимо її в новому кольорі Aspinal Mayfair – традиційно синьому.

Свіжий відтінок синього — це колір, який Кейт носила раніше, і це палітра поза часом, як і в тренді.

Дружині майбутнього короля Великобританії, безсумнівно, сподобається той факт, що її фірмова улюблена сумочка щойно була випущена в цьому прекрасному блакитному кольорі в трьох розмірах Mayfair – midi, mini і nano.

Міддлтон любить некласичний кольоровий аксесуар, оскільки вона має Mayfair у пастельно-бузковому кольорі.

Зазначимо, що вартість такого аксесуару становить 595 фунтів стерлінгів (близько 27 тисяч гривень).

Кетрін Міддлтон постійно демонструє стильні та цікаві образи. Принцеса Уельська також робить ставку на бюджетні варіанти речей, чим стає ще ближчою до народу.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, бюджетні сережки Кейт Міддлтон стали бестселером у мережі.

Також Фокус писав про трендові сумки на весну 2023.