Надихаємося дизайнерськими. Яку сумку обрати навесні 2023 (фото)

Проаналізувавши трендові дизайнерські сумочки та свої вподобання, можна вдало обрати варіант аксесуара, який вам подобатиметься та відповідатиме сучасним трендам.

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Попри те, що аксесуари — це другорядні елементи образу, саме вони можуть або покращити загальну картинку, або все зіпсувати. Тому радимо звернути увагу на трендові сумочки весни 2023. Про вдалі варіанти розповідає портал Who What Wear.

Жодна покупка не здається настільки магічною чи зворушливою, як дизайнерська сумочка. Для того, щоб виглядати стильними, не обов'язково викладати тисячі доларів, можна просто надихнутися дизайнерськими варіантами та знайти свою сумочку.

1. Пантера Cartier

Коли справа доходить до слова "розкіш", жоден бренд не є таким синонімом, як Cartier. Звичайно, бренд уміє створювати прикраси, щоб визначити покоління.

Його останнє доповнення, сумка Panthère de Cartier, має класичний напис. Від золотого ремінця на ланцюжку та вишуканої застібки до низки кольорів — на вибір чорний, синій, білий, сірий або червоний — ця дизайнерська сумка має ефект позачасовості.

[ + – ] Сумка "Пантера Cartier"

2. Sardine Bottega Veneta

Сумка Sardine була представлена на показі Bottega Veneta A/W 22. Сумки Bottega стали впізнаваними речами, їх носили як знаменитості, так і шанувальники моди, а також Sardine не стала винятком, її вже носила американська модель та бізнесвумен Кендалл Дженнер.

Взявши ключові моменти від культової Джоді, Sardine додає дорогоцінні елементи з мотивом латунної ручки, яка виконує роль ручки сумки. Метод обробки шкіри Intrecciato став синонімом Bottega Veneta, і Sardine використовує це фірмове плетіння. Вона досить містка для використання вдень.

[ + – ] Sardine Bottega Veneta

3. Saint Laurent Icare

Після довгого панування маленьких і мікросумок Saint Lauren Icare знову ввів максі як бажаний розмір. Стьобану шопінг-тоут можна побачити майже на кожному знаменитому плечі, від Лаури Харріер до Зої Кравіц і Гейлі Бібер.

Функціональний великий розмір робить це позачасовим предметом, який можна наповнити всіма повсякденними потребами — і багато, багато іншого. Коли він не заповнений, перемикач ланцюга всередині з’єднує обидві сторони, створюючи нову шестикутну форму, яка фактично дає вам два силуети за ціною одного. Примітно, що Icare прикрашений стьобаним швом каре, який додає розкішного вигляду.

[ + – ] Saint Laurent Icare

4. Mulberry Bayswater

У 2023 році Mulberry Bayswater виповнюється 20 років. Ще більше вражає те, наскільки актуальним бренд залишається сьогодні.

Класична бежева сумочка, яка підійде практично під будь-який образ та яка вмістить багато ваших необхідних речей.

[ + – ] Mulberry Bayswater

5. Сідло Dior

Коли сумку перевидають через десятиліття, ви знаєте, що це справжня перлина. Сідельна сумка Dior була вперше представлена в 1999 році і швидко стала одним із аксесуарів, які хотіла мати кожна IT-дівчина. З відродженням тенденції нульових у 2018 році, сумка Saddle Bag була знову представлена та святкує широкий успіх серед модниць.

З моменту свого повернення Dior переосмислив дизайни, принти та кольори, запропоновані у формі сідельної сумки, а майбутня круїзна колекція обіцяє нові версії з шипами, прикраси та мотиви. Незалежно від того, чи ви обираєте класичний колір, культовий принт логотипу чи свіжий складний стиль, ця сумка довела, що витримає випробування часом.

[ + – ] Сідло Dior

6. Celine Matelasse

Витончений аксесуар із логотипом, стьобана обробка та силует через плече читаються як сумка It 2023. Незважаючи на те, що він абсолютно новий, він уже виглядає класичним, наче народився раніше свого часу.

[ + – ] Celine Matelasse

7. Balenciaga Crush

Справді культові сумки покладаються на впізнавані форми, щоб виділити їх серед інших. Компанія Balenciaga вдосконалила це, коли ще в 2019 році випустила сумку Hourglass із вигнутою основою з ефектними загостреними краями та брендовим мотивом B.

Збільшений силует і загострені краї цієї форми стали миттєво впізнаваними як власний бренд і відображають бачення бренду Демною Гвасалією. У новому сезоні до сумки Hourglass тепер додається сумка Crush, м’якша версія, яка все ще має культову форму, але менш структурована, щоб додати легкості силуету.

[ + – ] Balenciaga Crush

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