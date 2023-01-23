Оксамитові та з принтами. Тренди пуховиків на лютий 2023 року

Тепер з модою на екологічність пуховики з'являються в колекціях провідних світових брендів. А значить, варто обзавестися парою модних одиниць верхнього одягу, бо носити їх можна навіть ранньою весною.

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Мода на екологічність остаточно витіснила з модних подіумів натуральні шуби і зробила найтрендовішим зимовим одягом саме пуховики. Створювати нові оригінальні моделі та прикрашати їх своїм логотипом тепер не соромляться навіть такі метри, як Prada та Balenciaga.

Просто кожен дизайнер тепер намагається зробити пуховики ще технологічнішими та екологічнішими, вигадуючи нові силуети та способи їх носити.

До речі, носити сучасні пуховики можна з будь-чим, будь то вечірня сукня або діловий костюм. Головне — підібрати правильну модель.

Фокус зібрав наймодніші пуховики, які точно будуть у трендах лютого 2023 року.

Пуховик із принтом

Якщо раніше в моді були яскраві пуховики, то тепер в моду входять, а точніше, повертаються принти. Причому найрізноманітніші. Інфлюенсери все частіше з'являються у пуховиках на публіці, які нагадують "мисливські" куртки. Тобто, з принтами рослин та розмитими плямами. Такий собі міський камуфляж з посиланням до мілітарі. Але якщо комусь хочеться купити пуховик із динозаврами — це теж модно! Словом, пуховик має бути яскравим.

Також популярні пуховики з анімалістичним принтом. Вони вдало замінюють хутряні пальта, що вийшли з моди.

Молочний пуховик

Якщо яскравість вас не надто приваблює, то ще один тренд — пуховик кольору топленого молока. Стриманий та лаконічний. Він ідеально виглядає з натуральними матеріалами, які також модні.

Фото: Asos Фото: Соцсети Фото: Chanel Фото: Asos

Носять його зазвичай з об'ємними светрами, коричневими черевиками та світлими брюками. Словом, у трендах світлий стриманий образ в одному теплому тоні. Не надто практично, адже кінець зими буває сльота. Але дуже ефектно.

Оксамитовий пуховик

Ще один не надто практичний, але дуже ефектний тренд — оксамитовий або вельветовий пуховик.

[ + – ] Оксамитовий пуховик — тренд 2023 року Фото: Соцмережi

Найчастіше їх шиють короткими та кольоровими, щоб переливи тканин виглядали привабливіше. Такі пуховики ідеально поєднуються із класичними образами. Особливо гарні оксамитові пуховики кольору бургунді.

Довгий пуховик

Пуховики зараз шиють дуже різної довжини. Однак, довгі пуховики актуальні, тому що знову ж таки замінюють ті самі шуби, що вийшли з моди.

Фото: Moncler Фото: Getty Images Фото: Shafa Фото: Asos

Вони незамінні в холодну снігову зиму, і бувають різних фасонів: від підкреслено спортивних, до елегантно стильних. Носити їх можна з будь-чим, залежно від фасону. Але особливо гарні пуховики, що нагадують фасоном класичне пальто.

Глянсовий пуховик

Цей тренд — данина моді епосі диско, коли в моду входили незвичайні матеріали з оригінальною фактурою. Пуховик, зшитий із глянсової, або лакової тканини, виглядає оригінально та стильно.

Фото: Moncler Фото: Getty Images Фото: WWD

А якщо вибрати подібний пуховик яскравого кольору — виглядатимете ви будете дивовижно. І точно привернете себе увагу.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про стильні моделі пальта, які ніколи не вийдуть із моди.