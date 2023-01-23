Бархатные и с принтами. Тренды пуховиков на февраль 2023 года

Теперь, с модой на экологичность, пуховики появляются в коллекциях ведущих мировых брендов. А значит, стоит обзавестись парой модных единиц верхней одежды, веедь носить их можно даже ранней весной.

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Мода на экологичность окончательно вытеснила с модных подиумов натуральные шубы и сделала самой трендовой зимней одеждой именно пуховики. Создавать новые оригинальные модели и украшать их своим логотипом теперь не стыдятся даже такие мэтры, как Prada и Balenciaga.

Просто каждый дизайнер теперь старается сделать пуховики еще более технологичными и экологичными, выдумывая новые силуэты и способы их носить.

К слову, носить современные пуховики можно с чем угодно, будь то вечернее платье или деловой костюм. Главное подобрать правильную модель.

Фокус собрал самые модные пуховики, которые точно будут в трендах февраля 2023 года.

Пуховик с принтом

Если раньше в моде были просто яркие пуховики, то теперь в моду входят, а точнее, возвращаются принты. Причем самые разнообразные. Инфлюэнсеры все чаще появляются в пуховиках на публике, которые напоминают "охотничьи" куртки. То есть, с принтами растений и размытыми пятнами. Этакий городской камуфляж с отсылкой к милитари. Но если кому-то хочется купить пуховик с динозаврами – это тоже модно! Словом, пуховик должен быть ярким.

Также популярны пуховики с анималистичным принтом. Они удачно заменяют вышедшие из моды меховые пальто.

Молочный пуховик

Если яркость вас не слишком привлекает, то еще один тренд – пуховик цвета топленого молока. Сдержанный и лаконичный. Он идеально смотрится с натуральными материалами, которые также в моде.

Фото: Asos Фото: Соцсети Фото: Chanel Фото: Asos

Носят его обычно с объемными свитерами, коричневыми ботинками и светлыми брюками. Словом, в трендах светлый сдержанный образ в одном теплом тоне. Не слишком практично, ведь конец зимы бывает слякотным. Но зато очень эффектно.

Бархатный пуховик

Еще один не слишком практичный, но очень эффектный тренд – бархатный, или вельветовый пуховик.

[ + – ] Бархатный пуховик - тренд 2023 года Фото: Соцсети

Чаще всего их шьют короткими и цветными, чтобы переливы тканей смотрелись более привлекательно. Такие пуховики идеально сочетаются с классическими образами. Особенно хороши бархатные пуховики цвета бургунди.

Длинный пуховик

Пуховики сейчас шьют очень разной длины. Однако, длинные пуховики актуальны, потому что опять же заменяют те самые вышедшие из моды шубы.

Фото: Moncler Фото: Getty Images Фото: Shafa Фото: Asos

Они незаменимы в холодную снежную зиму, и бывают самых разных фасонов: от подчеркнуто спортивных, до элегантно стильных. Носить их можно с чем угодно, в зависимости от фасона. Но особенно хороши пуховики, напоминающие по фасону классическое пальто.

Глянцевый пуховик

Этот тренд – дань моде эпохе диско, когда в моду входили необычные материалы с оригинальной фактурой. Пуховик, сшитый из глянцевой, или лаковой ткани, выглядит оригинально и стильно.

Фото: Moncler Фото: Getty Images Фото: WWD

А если выбрать подобный пуховик яркого цвета – то выглядеть вы будете изумительно. И точно привлечете к себе внимание.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о стильных моделях пальто, которые никогда не выйдут из моды.