Скіні та тілесні колготи. Головні антитренди 2023 року (фото)

Про антитрендовість цих речей уже кілька сезонів говорять стилісти.

Related video

У новий рік варто заходити зі свіжим гардеробом та хорошим настроєм. Оскільки пройшов уже місяць 2023-го а за кілька тижнів настане весна, важливо передивитися підбірку своїх речей та попрощатися з елементами гардеробу, які залишають вас у минулих модних роках.

Джинси-скіні

Сині чи чорні, вони автоматично відправляють ваш аутфіт у минулі роки. Уже кілька сезонів підряд стилісти радять позбавлятися цього елементу гардеробу та заміняти його широкими штанами, шкіряними чи іншими трендовими речами.

Тілесні колготи

Узимку без колготів не обійтися, якщо вам важливо берегти своє здоров'я. Проте варто обійтися саме без тілесних колготів, які вже давно вийшли з моди.

Краще зробити ставку на чорні, червоні чи колготи з мереживом. Раніше ми писали про модні варіанти колготів на 2023 рік.

Плюшева шуба

Трендова річ у минулих сезонах "віджила" своє і з нею варто попрощатися. Замінити плюшеву шубу можна іншими трендовими варіантами. Наприклад, екошуби різних кольорів.

Нагадаємо, що буде модним у 2023 у загальному.

Також Фокус писав про головні модні тренди 2023 року від українського стиліста Андре Тана.